https://ria.ru/20220612/flag-1794924443.html
Сшитый нижегородской семьей флаг России объехал весь регион
Сшитый нижегородской семьей флаг России объехал весь регион - РИА Новости, 12.06.2022
Сшитый нижегородской семьей флаг России объехал весь регион
Торжественным поднятием государственного флага в рамках празднования Дня России в Нижнем Новгороде завершилась "Эстафета флага РФ в Нижегородской области",... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:44
2022-06-12T17:44
2022-06-12T17:52
нижегородская область
глеб никитин
общество
россия
нижегородская область
день россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Торжественным поднятием государственного флага в рамках празднования Дня России в Нижнем Новгороде завершилась "Эстафета флага РФ в Нижегородской области", сообщает пресс-служба правительства региона.Праздничная акция ко Дню России стартовала 1 июня, когда нижегородская многодетная семья Головановых передала сшитый ими флаг России, который в формате эстафеты отправился во все районы Нижегородской области.В торжественных мероприятиях на главной площадке акции у Зачатской башни Нижегородского кремля 12 июня для торжественной встречи флага собрались участники эстафеты – представители всех муниципальных районов и городских округов региона, а также волонтеры, нижегородцы и гости города. В церемонии поднятия флага принял участие глава региона Глеб Никитин."Впечатляет масштаб, с которым проходила эта акция! Флаг преодолел более 6 тысяч километров по всем муниципалитетам Нижегородской области. В эстафете в качестве флагоносцев приняли участие более 200 человек, а зрителями стали тысячи людей. Единение – это то, что нам нужно всегда. Но сегодня особенно. Очень важно, что в акции участвовало очень много молодых людей, для которых мы в первую очередь обязаны сохранить и истинный смысл этого праздника, и значение флага России", – цитирует пресс-служба слова Никитина.Перед церемонией поднятия флага губернатор пообщался с семьей Головановых и поблагодарил их за идею эстафеты."Мы не ожидали, что акция получится настолько масштабной! Спасибо жителям районов и округов, что поддержали нас и присоединились к этой акции. Флаг – это символ России, символ мира, дружбы, единства. Пусть эта патриотическая эстафета станет примером для наших детей, потому что за ними - будущее", - заявили многодетные родители Василий и Мария Головановы.
https://ria.ru/20220606/granty-1793500771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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глеб никитин, общество, россия, нижегородская область, день россии
17:44 12.06.2022 (обновлено: 17:52 12.06.2022)
Сшитый нижегородской семьей флаг России объехал весь регион
Сшитый нижегородской семьей флаг России объехал весь регион
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн - РИА Новости.
Торжественным поднятием государственного флага в рамках празднования Дня России в Нижнем Новгороде завершилась "Эстафета флага РФ в Нижегородской области", сообщает
пресс-служба правительства региона.
Праздничная акция ко Дню России стартовала 1 июня, когда нижегородская многодетная семья Головановых передала сшитый ими флаг России
, который в формате эстафеты отправился во все районы Нижегородской области
.
"В рамках эстафеты флаг России путешествовал на судне "Валдай", сопровождал колонну байкеров, преодолевал поле верхом на лошади и поднимался на элеватор. 7 июня флаг освятил в Успенском соборе Свято-Успенского монастыря Саровской пустыни митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий", - говорится в сообщении.
В торжественных мероприятиях на главной площадке акции у Зачатской башни Нижегородского кремля 12 июня для торжественной встречи флага собрались участники эстафеты – представители всех муниципальных районов и городских округов региона, а также волонтеры, нижегородцы и гости города. В церемонии поднятия флага принял участие глава региона Глеб Никитин
.
"Впечатляет масштаб, с которым проходила эта акция! Флаг преодолел более 6 тысяч километров по всем муниципалитетам Нижегородской области. В эстафете в качестве флагоносцев приняли участие более 200 человек, а зрителями стали тысячи людей. Единение – это то, что нам нужно всегда. Но сегодня особенно. Очень важно, что в акции участвовало очень много молодых людей, для которых мы в первую очередь обязаны сохранить и истинный смысл этого праздника, и значение флага России", – цитирует пресс-служба слова Никитина.
Перед церемонией поднятия флага губернатор пообщался с семьей Головановых и поблагодарил их за идею эстафеты.
"Мы не ожидали, что акция получится настолько масштабной! Спасибо жителям районов и округов, что поддержали нас и присоединились к этой акции. Флаг – это символ России, символ мира, дружбы, единства. Пусть эта патриотическая эстафета станет примером для наших детей, потому что за ними - будущее", - заявили многодетные родители Василий и Мария Головановы.