https://ria.ru/20220612/flag-1794898930.html

В Москве развернули самый большой российский флаг

В Москве развернули самый большой российский флаг - РИА Новости, 12.06.2022

В Москве развернули самый большой российский флаг

Российский флаг площадью в 1423 квадратных метра развернули в День России в Измайловском парке на востоке столицы, сообщили РИА Новости в префектуре Восточного... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:09

2022-06-12T15:09

2022-06-12T15:21

россия

день россии

москва

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский флаг площадью в 1423 квадратных метра развернули в День России в Измайловском парке на востоке столицы, сообщили РИА Новости в префектуре Восточного административного округа (ВАО) Москвы."В День России в Измайловском парке развернули самый большой флаг страны. Его площадь составляет 1423 квадратных метров, ширина флага - 30 метров, а длина - 50", - говорится в сообщении.Отмечается, что акцию организовала префектура ВАО совместно с мотоклубом "Ночные волки". В мероприятии приняли участие жители Восточного округа и гости Измайловского парка.

https://ria.ru/20220612/shou-1794891290.html

россия

москва

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, день россии, москва