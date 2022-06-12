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В Москве развернули самый большой российский флаг - РИА Новости, 12.06.2022
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В Москве развернули самый большой российский флаг
В Москве развернули самый большой российский флаг - РИА Новости, 12.06.2022
В Москве развернули самый большой российский флаг
Российский флаг площадью в 1423 квадратных метра развернули в День России в Измайловском парке на востоке столицы, сообщили РИА Новости в префектуре Восточного... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:09
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россия
день россии
москва
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский флаг площадью в 1423 квадратных метра развернули в День России в Измайловском парке на востоке столицы, сообщили РИА Новости в префектуре Восточного административного округа (ВАО) Москвы."В День России в Измайловском парке развернули самый большой флаг страны. Его площадь составляет 1423 квадратных метров, ширина флага - 30 метров, а длина - 50", - говорится в сообщении.Отмечается, что акцию организовала префектура ВАО совместно с мотоклубом "Ночные волки". В мероприятии приняли участие жители Восточного округа и гости Измайловского парка.
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россия, день россии, москва
15:09 12.06.2022 (обновлено: 15:21 12.06.2022)
 
В Москве развернули самый большой российский флаг

В парке "Измайлово" развернули российский флаг площадью в 1423 квадратных метра

© Фото : Префектура ВАО/ВКонтактеНа Востоке Москвы развернули самый большой флаг России
На Востоке Москвы развернули самый большой флаг России - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Фото : Префектура ВАО/ВКонтакте
На Востоке Москвы развернули самый большой флаг России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский флаг площадью в 1423 квадратных метра развернули в День России в Измайловском парке на востоке столицы, сообщили РИА Новости в префектуре Восточного административного округа (ВАО) Москвы.
"В День России в Измайловском парке развернули самый большой флаг страны. Его площадь составляет 1423 квадратных метров, ширина флага - 30 метров, а длина - 50", - говорится в сообщении.
Отмечается, что акцию организовала префектура ВАО совместно с мотоклубом "Ночные волки". В мероприятии приняли участие жители Восточного округа и гости Измайловского парка.
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