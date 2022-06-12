https://ria.ru/20220612/flag-1794898930.html
В Москве развернули самый большой российский флаг
В Москве развернули самый большой российский флаг - РИА Новости, 12.06.2022
В Москве развернули самый большой российский флаг
Российский флаг площадью в 1423 квадратных метра развернули в День России в Измайловском парке на востоке столицы, сообщили РИА Новости в префектуре Восточного... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:09
2022-06-12T15:09
2022-06-12T15:21
россия
день россии
москва
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российский флаг площадью в 1423 квадратных метра развернули в День России в Измайловском парке на востоке столицы, сообщили РИА Новости в префектуре Восточного административного округа (ВАО) Москвы."В День России в Измайловском парке развернули самый большой флаг страны. Его площадь составляет 1423 квадратных метров, ширина флага - 30 метров, а длина - 50", - говорится в сообщении.Отмечается, что акцию организовала префектура ВАО совместно с мотоклубом "Ночные волки". В мероприятии приняли участие жители Восточного округа и гости Измайловского парка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, день россии, москва
15:09 12.06.2022 (обновлено: 15:21 12.06.2022)
В Москве развернули самый большой российский флаг
В парке "Измайлово" развернули российский флаг площадью в 1423 квадратных метра