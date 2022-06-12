Фестиваль "Подмосковье — территория дружбы" прошел в Балашихе

"Это большой, яркий праздник национальных культур, танцев, костюмов, ну и, конечно же, вкусной еды. Но самое главное, что это площадка единения различных народов, дружбы, добра. Особенно это важно сегодня, в День России. В этот замечательный праздник мы все вместе, мы едины, а значит - сильны, и всё будет хорошо", - приводятся в сообщении слова министра информационных и социальных коммуникаций региона Екатерины Швелидзе на открытии фестиваля.