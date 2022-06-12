18:08 12.06.2022 (обновлено: 18:09 12.06.2022)
Фестиваль "Подмосковье — территория дружбы" прошел в Балашихе
Фестиваль "Подмосковье — территория дружбы" прошел в Балашихе
© Фото пресс-службы правительства Московской областиФестиваль "Подмосковье — территория дружбы" прошел в Балашихе
© Фото пресс-службы правительства Московской области
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. VII Московский областной фестиваль национальных культур "Подмосковье — территория дружбы" прошел в воскресенье в Балашихе, сообщает пресс-служба облправительства.
"Это большой, яркий праздник национальных культур, танцев, костюмов, ну и, конечно же, вкусной еды. Но самое главное, что это площадка единения различных народов, дружбы, добра. Особенно это важно сегодня, в День России. В этот замечательный праздник мы все вместе, мы едины, а значит - сильны, и всё будет хорошо", - приводятся в сообщении слова министра информационных и социальных коммуникаций региона Екатерины Швелидзе на открытии фестиваля.
На центральной площадке фестиваля развернули несколько разноформатных зон. На главной сцене выступили артисты со всего Подмосковья. В программе - национальные музыка и танцы, показ народных костюмов. На площадке "Кухни народов мира" представили свои блюда 10 национальностей.
В выставочной зоне национальные общины из округов Подмосковья представили изделия народных промыслов: платки, игрушки, украшения, сувениры, предметы национального прикладного искусства Мордовии, Израиля, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Германии, Чувашии, Татарстана, Казахстана, России.