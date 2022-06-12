https://ria.ru/20220612/dtp-1794863879.html

В Подмосковье завели дело после наезда иномарки на группу велосипедистов

В Подмосковье завели дело после наезда иномарки на группу велосипедистов - РИА Новости, 12.06.2022

В Подмосковье завели дело после наезда иномарки на группу велосипедистов

Уголовное дело завели после ДТП с погибшим и несколькими пострадавшими в городском округе Луховицы Московской области, где водитель въехал в группу... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:29

2022-06-12T11:29

2022-06-12T11:29

происшествия

гу мвд россии по московской области

луховицы

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Уголовное дело завели после ДТП с погибшим и несколькими пострадавшими в городском округе Луховицы Московской области, где водитель въехал в группу велосипедистов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.Ранее в воскресенье в пресс-службе ведомства РИА Новости пояснили, что водитель Renault, предварительно, не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов, а затем столкнулся с еще одной машиной. По данным ведомства на 3.10 мск, в результате аварии один человек погиб, девять пострадали.Сейчас в пресс-службе уточнили, что в результате ДТП погиб водитель Renault и восемь человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых шестеро детей."По факту ДТП, в результате которого погиб мужчина и пострадали дети, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

луховицы

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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