Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье завели дело после наезда иномарки на группу велосипедистов - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/dtp-1794863879.html
В Подмосковье завели дело после наезда иномарки на группу велосипедистов
В Подмосковье завели дело после наезда иномарки на группу велосипедистов - РИА Новости, 12.06.2022
В Подмосковье завели дело после наезда иномарки на группу велосипедистов
Уголовное дело завели после ДТП с погибшим и несколькими пострадавшими в городском округе Луховицы Московской области, где водитель въехал в группу... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:29
2022-06-12T11:29
происшествия
гу мвд россии по московской области
луховицы
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Уголовное дело завели после ДТП с погибшим и несколькими пострадавшими в городском округе Луховицы Московской области, где водитель въехал в группу велосипедистов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.Ранее в воскресенье в пресс-службе ведомства РИА Новости пояснили, что водитель Renault, предварительно, не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов, а затем столкнулся с еще одной машиной. По данным ведомства на 3.10 мск, в результате аварии один человек погиб, девять пострадали.Сейчас в пресс-службе уточнили, что в результате ДТП погиб водитель Renault и восемь человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых шестеро детей."По факту ДТП, в результате которого погиб мужчина и пострадали дети, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
луховицы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, гу мвд россии по московской области, луховицы, московская область (подмосковье)
11:29 12.06.2022
 
В Подмосковье завели дело после наезда иномарки на группу велосипедистов

Уголовное дело завели после наезда Renault на велосипедистов в подмосковных Луховицах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Уголовное дело завели после ДТП с погибшим и несколькими пострадавшими в городском округе Луховицы Московской области, где водитель въехал в группу велосипедистов, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
Ранее в воскресенье в пресс-службе ведомства РИА Новости пояснили, что водитель Renault, предварительно, не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов, а затем столкнулся с еще одной машиной. По данным ведомства на 3.10 мск, в результате аварии один человек погиб, девять пострадали.
Сейчас в пресс-службе уточнили, что в результате ДТП погиб водитель Renault и восемь человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых шестеро детей.
"По факту ДТП, в результате которого погиб мужчина и пострадали дети, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.
Знак пешеходного перехода, ограниченного лентой - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 08:03
Крупные ДТП в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияГУ МВД России по Московской областиЛуховицыМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала