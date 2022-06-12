https://ria.ru/20220612/dtp-1794843664.html
В Омской области в ДТП с двумя машинами погибли два человека
В Омской области в ДТП с двумя машинами погибли два человека - РИА Новости, 12.06.2022
В Омской области в ДТП с двумя машинами погибли два человека
Смертельное ДТП произошло в Омской области, где в одной из машин погибли мужчина и женщина, но выжил восьмилетний мальчик, рассказали журналистам в пресс-службе РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:14
2022-06-12T09:14
2022-06-12T09:14
происшествия
омская область
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ОМСК, 12 июн - РИА Новости. Смертельное ДТП произошло в Омской области, где в одной из машин погибли мужчина и женщина, но выжил восьмилетний мальчик, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД РФ.ДТП произошло в воскресенье в 6.30 (3.30 мск) на автодороге Тара–Усть-Ишим. Сотрудники полиции выяснили, что 38-летний мужчина за рулем Honda двигался по дороге, но в районе 126 километра не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2111."В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2111, а также его пассажир - женщина, личность которой устанавливается, - скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Honda и ещё один пассажир автомобиля ВАЗ, восьмилетний мальчик, доставлены в медицинское учреждение", - пояснили в пресс-службе ведомства.Полицейские продолжают проверку случившегося. Выясняются все причины и обстоятельства инцидента.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область
В Омской области в ДТП с двумя машинами погибли два человека
Восьмилетний мальчик пострадал в ДТП с двумя погибшими на дороге Тара–Усть-Ишим
ОМСК, 12 июн - РИА Новости.
Смертельное ДТП произошло в Омской области, где в одной из машин погибли мужчина и женщина, но выжил восьмилетний мальчик, рассказали
журналистам в пресс-службе областного УМВД РФ.
ДТП произошло в воскресенье в 6.30 (3.30 мск) на автодороге Тара–Усть-Ишим. Сотрудники полиции выяснили, что 38-летний мужчина за рулем Honda двигался по дороге, но в районе 126 километра не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2111.
"В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2111, а также его пассажир - женщина, личность которой устанавливается, - скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Honda и ещё один пассажир автомобиля ВАЗ, восьмилетний мальчик, доставлены в медицинское учреждение", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Полицейские продолжают проверку случившегося. Выясняются все причины и обстоятельства инцидента.