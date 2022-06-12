https://ria.ru/20220612/dtp-1794843664.html

В Омской области в ДТП с двумя машинами погибли два человека

В Омской области в ДТП с двумя машинами погибли два человека - РИА Новости, 12.06.2022

В Омской области в ДТП с двумя машинами погибли два человека

Смертельное ДТП произошло в Омской области, где в одной из машин погибли мужчина и женщина, но выжил восьмилетний мальчик, рассказали журналистам в пресс-службе РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T09:14

2022-06-12T09:14

2022-06-12T09:14

происшествия

омская область

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ОМСК, 12 июн - РИА Новости. Смертельное ДТП произошло в Омской области, где в одной из машин погибли мужчина и женщина, но выжил восьмилетний мальчик, рассказали журналистам в пресс-службе областного УМВД РФ.ДТП произошло в воскресенье в 6.30 (3.30 мск) на автодороге Тара–Усть-Ишим. Сотрудники полиции выяснили, что 38-летний мужчина за рулем Honda двигался по дороге, но в районе 126 километра не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2111."В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2111, а также его пассажир - женщина, личность которой устанавливается, - скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Honda и ещё один пассажир автомобиля ВАЗ, восьмилетний мальчик, доставлены в медицинское учреждение", - пояснили в пресс-службе ведомства.Полицейские продолжают проверку случившегося. Выясняются все причины и обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область