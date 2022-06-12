https://ria.ru/20220612/dtp-1794840895.html
На юге Красноярского края три человека погибли в ДТП
На юге Красноярского края три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 12.06.2022
На юге Красноярского края три человека погибли в ДТП
Три человека, среди которых одна несовершеннолетняя, погибли в дорожной аварии под Минусинском на юге Красноярского края, сообщает краевой главк МВД РФ. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T08:45
2022-06-12T08:45
2022-06-12T08:45
происшествия
красноярский край
минусинск
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КРАСНОЯРСК, 12 июн – РИА Новости. Три человека, среди которых одна несовершеннолетняя, погибли в дорожной аварии под Минусинском на юге Красноярского края, сообщает краевой главк МВД РФ."По предварительной информации, сегодня, около 4 часов утра, на выезде из деревни Большая Иня, водитель автомобиля ВАЗ 21093 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием в водоем. В момент ДТП в автомобиле находились три человека: несовершеннолетняя девушка и двое парней. Все они погибли", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, на месте работает следственно-оперативная группа полиции.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, минусинск
На юге Красноярского края три человека погибли в ДТП
Три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка, погибли в ДТП под Минусинском
КРАСНОЯРСК, 12 июн – РИА Новости. Три человека, среди которых одна несовершеннолетняя, погибли в дорожной аварии под Минусинском на юге Красноярского края, сообщает краевой главк МВД РФ.
"По предварительной информации, сегодня, около 4 часов утра, на выезде из деревни Большая Иня, водитель автомобиля ВАЗ 21093 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием в водоем. В момент ДТП в автомобиле находились три человека: несовершеннолетняя девушка и двое парней. Все они погибли", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на месте работает следственно-оперативная группа полиции.