https://ria.ru/20220612/dtp-1794840895.html

На юге Красноярского края три человека погибли в ДТП

На юге Красноярского края три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 12.06.2022

На юге Красноярского края три человека погибли в ДТП

Три человека, среди которых одна несовершеннолетняя, погибли в дорожной аварии под Минусинском на юге Красноярского края, сообщает краевой главк МВД РФ. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T08:45

2022-06-12T08:45

2022-06-12T08:45

происшествия

красноярский край

минусинск

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КРАСНОЯРСК, 12 июн – РИА Новости. Три человека, среди которых одна несовершеннолетняя, погибли в дорожной аварии под Минусинском на юге Красноярского края, сообщает краевой главк МВД РФ."По предварительной информации, сегодня, около 4 часов утра, на выезде из деревни Большая Иня, водитель автомобиля ВАЗ 21093 не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием в водоем. В момент ДТП в автомобиле находились три человека: несовершеннолетняя девушка и двое парней. Все они погибли", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, на месте работает следственно-оперативная группа полиции.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

красноярский край

минусинск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, минусинск