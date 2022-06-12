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В ДТП с иномаркой и группой велосипедистов в Подмосковье погиб один человек - РИА Новости, 12.06.2022
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В ДТП с иномаркой и группой велосипедистов в Подмосковье погиб один человек
В ДТП с иномаркой и группой велосипедистов в Подмосковье погиб один человек - РИА Новости, 12.06.2022
В ДТП с иномаркой и группой велосипедистов в Подмосковье погиб один человек
Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов в городском округе Луховицы Московской области - один человек погиб, девять... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T02:19
2022-06-12T03:15
происшествия
московская область (подмосковье)
дтп
россия
москва
луховицы
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов в городском округе Луховицы Московской области - один человек погиб, девять пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.Ранее представитель экстренных служб пояснил РИА Новости, что в аварии с участием двух легковых автомобилей в Луховицах пострадали восемь человек, в том числе пятеро детей.В ведомстве добавили, что на месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.Кроме того, прокуратура Московской области позднее сообщила, что в группе велосипедистов были как дети, так и взрослые."В ходе проверки, проведение которой поручено Луховицкой городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", — добавлено в Telegram-канале ведомства.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), дтп, россия, москва, луховицы
02:19 12.06.2022 (обновлено: 03:15 12.06.2022)
 
В ДТП с иномаркой и группой велосипедистов в Подмосковье погиб один человек

В Подмосковье водитель иномарки въехал в группу велосипедистов, один человек погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов в городском округе Луховицы Московской области - один человек погиб, девять пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Ранее представитель экстренных служб пояснил РИА Новости, что в аварии с участием двух легковых автомобилей в Луховицах пострадали восемь человек, в том числе пятеро детей.
"По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной Renault, не справился с управлением и совершил наезд на группу велосипедистов. После чего он допускает столкновение с автомашиной Mercedes. В результате ДТП один человек погиб и девять получили травмы различной степени тяжести, они были госпитализированы", — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что на месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Кроме того, прокуратура Московской области позднее сообщила, что в группе велосипедистов были как дети, так и взрослые.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Луховицкой городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", — добавлено в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ДТПРоссияМоскваЛуховицы
 
 
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