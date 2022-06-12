02:19 12.06.2022 (обновлено: 03:15 12.06.2022)
В ДТП с иномаркой и группой велосипедистов в Подмосковье погиб один человек
В Подмосковье водитель иномарки въехал в группу велосипедистов, один человек погиб
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов в городском округе Луховицы Московской области - один человек погиб, девять пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.
Ранее представитель экстренных служб пояснил РИА Новости, что в аварии с участием двух легковых автомобилей в Луховицах пострадали восемь человек, в том числе пятеро детей.
"По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной Renault, не справился с управлением и совершил наезд на группу велосипедистов. После чего он допускает столкновение с автомашиной Mercedes. В результате ДТП один человек погиб и девять получили травмы различной степени тяжести, они были госпитализированы", — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что на месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Кроме того, прокуратура Московской области позднее сообщила, что в группе велосипедистов были как дети, так и взрослые.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Луховицкой городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", — добавлено в Telegram-канале ведомства.