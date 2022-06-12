https://ria.ru/20220612/dtp-1794824883.html

В ДТП с иномаркой и группой велосипедистов в Подмосковье погиб один человек

В ДТП с иномаркой и группой велосипедистов в Подмосковье погиб один человек - РИА Новости, 12.06.2022

В ДТП с иномаркой и группой велосипедистов в Подмосковье погиб один человек

Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов в городском округе Луховицы Московской области - один человек погиб, девять... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T02:19

2022-06-12T02:19

2022-06-12T03:15

происшествия

московская область (подмосковье)

дтп

россия

москва

луховицы

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в группу велосипедистов в городском округе Луховицы Московской области - один человек погиб, девять пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.Ранее представитель экстренных служб пояснил РИА Новости, что в аварии с участием двух легковых автомобилей в Луховицах пострадали восемь человек, в том числе пятеро детей.В ведомстве добавили, что на месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.Кроме того, прокуратура Московской области позднее сообщила, что в группе велосипедистов были как дети, так и взрослые."В ходе проверки, проведение которой поручено Луховицкой городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", — добавлено в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220611/dtp-1794790043.html

московская область (подмосковье)

россия

москва

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происшествия, московская область (подмосковье), дтп, россия, москва, луховицы