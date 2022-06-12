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При обстреле Кировского района Донецка пострадали пять мирных жителей
При обстреле Кировского района Донецка пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 12.06.2022
При обстреле Кировского района Донецка пострадали пять мирных жителей
Пять мирных жителей пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T18:48
2022-06-12T18:48
2022-06-12T18:48
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил о гибели одного мирного жителя при обстреле Кировского района Донецка."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по улице Кирова погиб мужчина и еще пять мирных жителей получили ранения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в воскресенье сообщало, что украинские войска четыре раза обстреливали Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 122 миллиметра.
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донецк (днр), донецкая народная республика, украина, донбасс
При обстреле Кировского района Донецка пострадали пять мирных жителей
В ДНР сообщили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей