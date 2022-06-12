https://ria.ru/20220612/dnr-1794961357.html

ВСУ обстреляли Докучаевск из БМ-21 "Град"

ВСУ обстреляли Докучаевск из БМ-21 "Град" - РИА Новости, 12.06.2022

ВСУ обстреляли Докучаевск из БМ-21 "Град"

Украинские войска выпустили по городу Докучаевск в Донецкой Народной Республике пять ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T22:24

2022-06-12T22:24

2022-06-12T22:24

специальная военная операция на украине

в мире

докучаевск

украина

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Докучаевск в Донецкой Народной Республике пять ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.58 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794797101.html

докучаевск

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, докучаевск, украина