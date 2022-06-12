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ВСУ обстреляли Докучаевск из БМ-21 "Град"
ВСУ обстреляли Докучаевск из БМ-21 "Град" - РИА Новости, 12.06.2022
ВСУ обстреляли Докучаевск из БМ-21 "Град"
Украинские войска выпустили по городу Докучаевск в Донецкой Народной Республике пять ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T22:24
2022-06-12T22:24
2022-06-12T22:24
специальная военная операция на украине
в мире
докучаевск
украина
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Докучаевск в Донецкой Народной Республике пять ракет из БМ-21 "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.58 - н.п. Новомихайловка – н.п. Докучаевск: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, докучаевск, украина
ВСУ обстреляли Докучаевск из БМ-21 "Град"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили Докучаевску пять ракет из БМ-21 "Град"