Силы ДНР и ВС России за сутки уничтожили более 20 украинских боевиков
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении более 20 украинских боевиков за сутки
Военнослужащие 9-го полка Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что за текущие сутки совместно с российской армией уничтожила более 20 украинских военных, две установки РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы Д-30 и три грузовых транспортных средства.
"За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ – 21 "Град", две гаубицы Д-30, три грузовых транспортных средства и более 20 человек личного состава противника. Подавлено три огневые точки врага в районе населенного пункта Марьинка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.