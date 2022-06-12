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Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Кировского района Донецка - РИА Новости, 12.06.2022

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T18:17

2022-06-12T18:17

2022-06-12T18:46

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Кировского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска четыре раза обстреливали Кировский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 11 снарядов калибром 122 миллиметра."При обстреле Кировского района погиб мирный житель", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.В пятницу в результате обстрелов в Кировском районе Донецка пострадал мирный житель.

кировский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика