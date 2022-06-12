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Глава ДНР распорядился создать администрацию города Красный Лиман - РИА Новости, 12.06.2022
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Глава ДНР распорядился создать администрацию города Красный Лиман
Глава ДНР распорядился создать администрацию города Красный Лиман - РИА Новости, 12.06.2022
Глава ДНР распорядился создать администрацию города Красный Лиман
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился создать местную администрацию города Красный Лиман в ДНР. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:24
2022-06-12T15:38
красный лиман
в мире
жкх
донецкая народная республика
енакиево
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился создать местную администрацию города Красный Лиман в ДНР."Постановляю создать местную администрацию Донецкой Народной Республики – администрацию города Красный Лиман", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале властей ДНР.Пушилин распорядился, чтобы глава администрации города Енакиево представил кандидатуру для назначения на должность главы администрации города Красный Лиман.Администрация города Красный Лиман создается "в целях обеспечения законности и порядка нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины".Отмечается, что указ вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html
красный лиман
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красный лиман, в мире, жкх, донецкая народная республика, енакиево
15:24 12.06.2022 (обновлено: 15:38 12.06.2022)
 
Глава ДНР распорядился создать администрацию города Красный Лиман

Глава ДНР распорядился создать администрацию города Красный Лиман

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился создать местную администрацию города Красный Лиман в ДНР.
"Постановляю создать местную администрацию Донецкой Народной Республики – администрацию города Красный Лиман", - говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале властей ДНР.
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Пушилин распорядился, чтобы глава администрации города Енакиево представил кандидатуру для назначения на должность главы администрации города Красный Лиман.
Администрация города Красный Лиман создается "в целях обеспечения законности и порядка нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины".
Отмечается, что указ вступает в силу со дня официального опубликования.
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