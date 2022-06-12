https://ria.ru/20220612/dnr-1794896890.html

Пушилин не увидел оснований для помилования осужденных в ДНР наемников

Пушилин не увидел оснований для помилования осужденных в ДНР наемников - РИА Новости, 12.06.2022

Пушилин не увидел оснований для помилования осужденных в ДНР наемников

Несмотря на возможности законодательства Донецкой Народной Республики, основания для помилования осужденных иностранных наемников отсутствуют, заявил глава ДНР... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:01

2022-06-12T15:01

2022-06-12T17:24

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

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специальная военная операция на украине

владимир путин

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МАРИУПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Несмотря на возможности законодательства Донецкой Народной Республики, основания для помилования осужденных иностранных наемников отсутствуют, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается возможных обменов, помилований и прочего. Хотя у меня действительно существует возможность и право помиловать этих людей, но я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы двигаться в этом направлении", — отметил он.Глава республики назвал назначение высшей меры наказания для тех, кто добровольно и за финансовое вознаграждение приехал убивать мирных граждан, справедливым.Пушилин также напомнил, что по делам трех осужденных наемников провели судебное заседание, на котором им предоставили адвокатов.Глава ДНР добавил, что по законам республики стороне защиты дается месяц на обжалование решения в кассационном порядке, после этого последуют следующие шаги.На этой неделе в ДНР прошел суд над двумя гражданами Великобритании Шоном Пиннером и Эйденом Аслином, а также над подданным Марокко Саадуном Брагимом. Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.Девятого июня их приговорили к смертной казни. Все трое признали вину в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220611/sud-1794767087.html

https://ria.ru/20220610/aslin-1794564289.html

https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794797101.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нет никаких предпосылок" – Пушилин о возможном обмене зарубежных наемников Предпосылок для смягчения приговора осужденным в ДНР иностранным наемникам нет, заявил Пушилин 2022-06-12T15:01 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, марокко, великобритания, владимир путин