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Пушилин не увидел оснований для помилования осужденных в ДНР наемников - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Пушилин не увидел оснований для помилования осужденных в ДНР наемников
Пушилин не увидел оснований для помилования осужденных в ДНР наемников - РИА Новости, 12.06.2022
Пушилин не увидел оснований для помилования осужденных в ДНР наемников
Несмотря на возможности законодательства Донецкой Народной Республики, основания для помилования осужденных иностранных наемников отсутствуют, заявил глава ДНР... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:01
2022-06-12T17:24
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
марокко
великобритания
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Несмотря на возможности законодательства Донецкой Народной Республики, основания для помилования осужденных иностранных наемников отсутствуют, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается возможных обменов, помилований и прочего. Хотя у меня действительно существует возможность и право помиловать этих людей, но я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы двигаться в этом направлении", — отметил он.Глава республики назвал назначение высшей меры наказания для тех, кто добровольно и за финансовое вознаграждение приехал убивать мирных граждан, справедливым.Пушилин также напомнил, что по делам трех осужденных наемников провели судебное заседание, на котором им предоставили адвокатов.Глава ДНР добавил, что по законам республики стороне защиты дается месяц на обжалование решения в кассационном порядке, после этого последуют следующие шаги.На этой неделе в ДНР прошел суд над двумя гражданами Великобритании Шоном Пиннером и Эйденом Аслином, а также над подданным Марокко Саадуном Брагимом. Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.Девятого июня их приговорили к смертной казни. Все трое признали вину в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220611/sud-1794767087.html
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донецкая народная республика
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"Нет никаких предпосылок" – Пушилин о возможном обмене зарубежных наемников
Предпосылок для смягчения приговора осужденным в ДНР иностранным наемникам нет, заявил Пушилин
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, марокко, великобритания, владимир путин
15:01 12.06.2022 (обновлено: 17:24 12.06.2022)
 
Пушилин не увидел оснований для помилования осужденных в ДНР наемников

Глава ДНР Пушилин заявил об отсутствии предпосылок для помилования осужденных наемников

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МАРИУПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Несмотря на возможности законодательства Донецкой Народной Республики, основания для помилования осужденных иностранных наемников отсутствуют, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается возможных обменов, помилований и прочего. Хотя у меня действительно существует возможность и право помиловать этих людей, но я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы двигаться в этом направлении", — отметил он.
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 14:45Специальная военная операция на Украине
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Глава республики назвал назначение высшей меры наказания для тех, кто добровольно и за финансовое вознаграждение приехал убивать мирных граждан, справедливым.
Пушилин также напомнил, что по делам трех осужденных наемников провели судебное заседание, на котором им предоставили адвокатов.
"Их преступления можно отнести к категории тяжких и особо тяжких. Спрогнозировать это было достаточно легко по перечню тех статей, которые им предъявлялись. И суд вынес решение о высшей мере наказания", — пояснил он.
Глава ДНР добавил, что по законам республики стороне защиты дается месяц на обжалование решения в кассационном порядке, после этого последуют следующие шаги.
Британский наемник Эйден Аслин - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 14:43Специальная военная операция на Украине
Британский наемник Аслин рассказал об условиях содержания в плену
На этой неделе в ДНР прошел суд над двумя гражданами Великобритании Шоном Пиннером и Эйденом Аслином, а также над подданным Марокко Саадуном Брагимом. Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
Девятого июня их приговорили к смертной казни. Все трое признали вину в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМароккоВеликобританияВладимир Путин
 
 
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