https://ria.ru/20220612/dnr-1794896890.html
Пушилин не увидел оснований для помилования осужденных в ДНР наемников
Пушилин не увидел оснований для помилования осужденных в ДНР наемников - РИА Новости, 12.06.2022
Пушилин не увидел оснований для помилования осужденных в ДНР наемников
Несмотря на возможности законодательства Донецкой Народной Республики, основания для помилования осужденных иностранных наемников отсутствуют, заявил глава ДНР... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:01
2022-06-12T15:01
2022-06-12T17:24
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
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великобритания
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Несмотря на возможности законодательства Донецкой Народной Республики, основания для помилования осужденных иностранных наемников отсутствуют, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается возможных обменов, помилований и прочего. Хотя у меня действительно существует возможность и право помиловать этих людей, но я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы двигаться в этом направлении", — отметил он.Глава республики назвал назначение высшей меры наказания для тех, кто добровольно и за финансовое вознаграждение приехал убивать мирных граждан, справедливым.Пушилин также напомнил, что по делам трех осужденных наемников провели судебное заседание, на котором им предоставили адвокатов.Глава ДНР добавил, что по законам республики стороне защиты дается месяц на обжалование решения в кассационном порядке, после этого последуют следующие шаги.На этой неделе в ДНР прошел суд над двумя гражданами Великобритании Шоном Пиннером и Эйденом Аслином, а также над подданным Марокко Саадуном Брагимом. Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.Девятого июня их приговорили к смертной казни. Все трое признали вину в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220611/sud-1794767087.html
https://ria.ru/20220610/aslin-1794564289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794903301_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_7e15ba32235d8d69ae6dcd2a1e210c55.jpg
"Нет никаких предпосылок" – Пушилин о возможном обмене зарубежных наемников
Предпосылок для смягчения приговора осужденным в ДНР иностранным наемникам нет, заявил Пушилин
2022-06-12T15:01
true
PT1M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, марокко, великобритания, владимир путин
15:01 12.06.2022 (обновлено: 17:24 12.06.2022)
Пушилин не увидел оснований для помилования осужденных в ДНР наемников
Глава ДНР Пушилин заявил об отсутствии предпосылок для помилования осужденных наемников
МАРИУПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Несмотря на возможности законодательства Донецкой Народной Республики, основания для помилования осужденных иностранных наемников отсутствуют, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается возможных обменов, помилований и прочего. Хотя у меня действительно существует возможность и право помиловать этих людей, но я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы двигаться в этом направлении", — отметил он.
Глава республики назвал назначение высшей меры наказания для тех, кто добровольно и за финансовое вознаграждение приехал убивать мирных граждан, справедливым.
Пушилин также напомнил, что по делам трех осужденных наемников провели судебное заседание, на котором им предоставили адвокатов.
"Их преступления можно отнести к категории тяжких и особо тяжких. Спрогнозировать это было достаточно легко по перечню тех статей, которые им предъявлялись. И суд вынес решение о высшей мере наказания", — пояснил он.
Глава ДНР
добавил, что по законам республики стороне защиты дается месяц на обжалование решения в кассационном порядке, после этого последуют следующие шаги.
На этой неделе в ДНР прошел суд над двумя гражданами Великобритании Шоном Пиннером и Эйденом Аслином, а также над подданным Марокко Саадуном Брагимом. Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
Девятого июня их приговорили к смертной казни. Все трое признали вину в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".