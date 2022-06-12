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В Донецке 13 тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ

В Донецке 13 тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022

В Донецке 13 тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ

Тринадцать тысяч абонентов остались без энергоснабжения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:56

2022-06-12T14:56

2022-06-12T14:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Тринадцать тысяч абонентов остались без энергоснабжения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация, что в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка обесточено 130 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что "без энергоснабжения 13 000 абонентов".

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк