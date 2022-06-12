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В Донецке 13 тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Донецке 13 тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ
В Донецке 13 тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.06.2022
В Донецке 13 тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ
Тринадцать тысяч абонентов остались без энергоснабжения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:56
2022-06-12T14:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Тринадцать тысяч абонентов остались без энергоснабжения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация, что в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка обесточено 130 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что "без энергоснабжения 13 000 абонентов".
донецк (днр)
петровский район
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк
14:56 12.06.2022
 
В Донецке 13 тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ

Представительство ДНР: 13 тысяч человек остались без света после обстрела ВСУ Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник НМ ДНР демонстрирует осколок снаряда после обстрела ВСУ одного из районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Тринадцать тысяч абонентов остались без энергоснабжения в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация, что в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка обесточено 130 трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что "без энергоснабжения 13 000 абонентов".
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