https://ria.ru/20220612/dnr-1794883528.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 12.35 (время совпадает с мск) выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Калининскому району города Горловка в Донецкой Народной... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T13:25

2022-06-12T13:25

2022-06-12T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

калининский район

украина

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.35 (время совпадает с мск) выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Калининскому району города Горловка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

горловка

калининский район

украина

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в мире, горловка, калининский район, украина