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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 12.35 (время совпадает с мск) выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Калининскому району города Горловка в Донецкой Народной... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T13:25
2022-06-12T13:25
2022-06-12T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
калининский район
украина
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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.35 (время совпадает с мск) выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Калининскому району города Горловка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, горловка, калининский район, украина
13:25 12.06.2022 (обновлено: 14:20 12.06.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили четыре снаряда по Горловке