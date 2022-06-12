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Власти Пекина назвали новую вспышку COVID-19 в городе свирепой
Власти Пекина назвали новую вспышку COVID-19 в городе свирепой - РИА Новости, 12.06.2022
Власти Пекина назвали новую вспышку COVID-19 в городе свирепой
Власти Пекина назвали свирепой новую вспышку коронавируса в городе, очагом распространения которой стал бар в одном из самых населенных и престижных районов... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:30
2022-06-12T20:30
2022-06-12T20:30
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ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Власти Пекина назвали свирепой новую вспышку коронавируса в городе, очагом распространения которой стал бар в одном из самых населенных и престижных районов столицы.Ранее власти Пекина выявили новую локальную вспышку коронавируса, очагом которой стал бар Heaven, расположенный в одном из самых густонаселенных районов столицы Чаоян. По данным столичных властей с 9 по 12 июня бар стал источником заболевания коронавирусом 166 человек, инфекция из него распространилась на 14 районов города.На фоне новой вспышки с 13 по 15 июня власти проведут дополнительные три раунда ПЦР-тестирования жителей района Чаоян.В понедельник власти Пекина начали ослаблять антиковидные ограничения в большинстве районов города. В частности, во всех районах Пекина, за исключением всей территории района Фэнтай и некоторых территорий района Чанпин, возобновлили работу заведения общественного питания, которые с 1 мая работали только на вынос. Кроме того, для жителей города открылись культурные и развлекательные заведения, парки, общественные пространства. В обычном режиме заработал общественный транспорт.Для посещения общественных мест требуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный в последние 72 часа. Ранее для прохода в общественные места необходимо было предъявить сертификат, полученный в последние 48 часов.С начала мая Пекин находился в условиях довольно строгих противоэпидемиологических ограничений, однако полный локдаун, как ранее в Шанхае, в столице введен не был.По данным на воскресенье, всего с 22 апреля в китайской столице зарегистрировали 1997 случаев заражения COVID-19.
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в мире, пекин, шанхай, китай, коронавирус covid-19
Власти Пекина назвали новую вспышку COVID-19 в городе свирепой
Власти Пекина назвали новую локальную вспышку COVID, возникшую в столичном баре, свирепой
ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Власти Пекина назвали свирепой новую вспышку коронавируса в городе, очагом распространения которой стал бар в одном из самых населенных и престижных районов столицы.
Ранее власти Пекина
выявили новую локальную вспышку коронавируса, очагом которой стал бар Heaven, расположенный в одном из самых густонаселенных районов столицы Чаоян. По данным столичных властей с 9 по 12 июня бар стал источником заболевания коронавирусом 166 человек, инфекция из него распространилась на 14 районов города.
"Вспышка коронавирусной инфекции, возникшая в баре Heaven в районе Чаоян, является свирепой по своим масштабам и концентрированности, осуществлять контроль и профилактику этой вспышки сложнее, чем прошлой, источником которой был рынок Синьфади", - заявил в воскресенье официальный представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь в ходе пресс-конференции.
На фоне новой вспышки с 13 по 15 июня власти проведут дополнительные три раунда ПЦР-тестирования жителей района Чаоян.
В понедельник власти Пекина начали ослаблять антиковидные ограничения в большинстве районов города. В частности, во всех районах Пекина, за исключением всей территории района Фэнтай и некоторых территорий района Чанпин, возобновлили работу заведения общественного питания, которые с 1 мая работали только на вынос. Кроме того, для жителей города открылись культурные и развлекательные заведения, парки, общественные пространства. В обычном режиме заработал общественный транспорт.
Для посещения общественных мест требуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный в последние 72 часа. Ранее для прохода в общественные места необходимо было предъявить сертификат, полученный в последние 48 часов.
С начала мая Пекин находился в условиях довольно строгих противоэпидемиологических ограничений, однако полный локдаун, как ранее в Шанхае
, в столице введен не был.
По данным на воскресенье, всего с 22 апреля в китайской столице зарегистрировали 1997 случаев заражения COVID-19.