https://ria.ru/20220612/chekhiya-1794896752.html

Цена бензина в Чехии достигла исторического максимума

Цена бензина в Чехии достигла исторического максимума - РИА Новости, 12.06.2022

Цена бензина в Чехии достигла исторического максимума

Средняя цена бензина в Чехии в субботу достигла исторического максимума – 47,31 кроны (около 2,05 доллара) за один литр, цена дизтоплива тоже поднялась, но не... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:00

2022-06-12T15:00

2022-06-12T15:00

экономика

авто

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ПРАГА, 12 мая – РИА Новости. Средняя цена бензина в Чехии в субботу достигла исторического максимума – 47,31 кроны (около 2,05 доллара) за один литр, цена дизтоплива тоже поднялась, но не превысила рекордный уровень, составив 46,53 кроны (около 2,02 доллара) за один литр, сообщила компания CCS, которая с 2005 года регистрирует цены на АЗС."Предыдущий максимальный уровень цены за один литр бензина был зафиксирован 10 марта этого года, когда он достиг 47,26 кроны (около 2,04 доллара), а один литр дизельного топлива стоил 49,5 кроны (около 2,15 доллара). После этого цены на топливо начали постепенно снижаться, но в конце апреля снова пошли наверх", - отметил регистратор.По сравнению с тем же периодом 2021 года стоимость одного литра бензина в республике возросла, в среднем, почти на 12 крон (около 0,52 доллара), а одного литра дизтоплива – на 16 крон (около 0,69 доллара).Реагируя на рост цен на автомобильное топливо, кабмин республики принял в мае решение о временном снижении потребительского налога на бензин и дизтопливо на 1,5 кроны (около 0,06 доллара) за один литр, а парламент в ускоренном варианте утвердил это законодательно.Однако, по мнению главного экономиста Trinity Bank Лукаша Кованды, данная мера почти не отразилась на итоговых ценах автомобильного топлива. Произошло это, видимо, потому, что владельцы АЗС снизили цены не на 1,5 кроны за один литр (как было узаконено парламентом), а на гораздо меньшие суммы. Таким образом, полагает аналитик, снижение потребительского налога на автотопливо привело лишь к увеличению доходов владельцев АЗС."Правительству снижение потребительского налога обойдется в 4 миллиарда крон (около 173 миллионов долларов). Но с этой суммы около 1,5 миллиарда крон (около 65,2 миллиона долларов) пойдут, судя по всему, в карманы владельцев АЗС", - считает Кованда.

https://ria.ru/20220608/inflyatsiya-1793793844.html

https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, авто