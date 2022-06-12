https://ria.ru/20220612/britaniya-1794938258.html

Британцев оскорбило издевательство ВСУ над королевой Елизаветой II

Британцев оскорбило издевательство ВСУ над королевой Елизаветой II - РИА Новости, 12.06.2022

Британцев оскорбило издевательство ВСУ над королевой Елизаветой II

Британские пользователи Twitter негативно отреагировали на шуточное изображение королевы Елизаветы II, опубликованное в официальном аккаунте вооруженных сил... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T19:08

2022-06-12T19:08

2022-06-12T19:42

в мире

елизавета ii

украина

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вооруженные силы украины

великобритания

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Британские пользователи Twitter негативно отреагировали на шуточное изображение королевы Елизаветы II, опубликованное в официальном аккаунте вооруженных сил Украины.На картинке — британский монарх держит на плече противотанковый комплекс Javelin, а на ее розовом платье — нашивка с трезубцем. Эта символика часто встречается на форме украинских боевиков. "Боже благослови королеву, Украину и весь остальной мир", — так озаглавлена публикация.Комментаторов возмутило использование образа Елизаветы II для пропаганды украинской армии."Конечно, королева хорошо смотрится с оружием в руках, но не стоит втягивать ее в эту историю", — добавил другой.Другие пользователи обратили внимание на детали изображения."Я думаю, вы должны быть прежде всего благодарны британским налогоплательщикам", — отметил читатель."И вот так просто Киев потерял поддержку со стороны Ирландии и доброй половины Америки", — заключил один из пользователей, намекая на неприязнь к британской монархии со стороны многих ирландцев.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны России предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.

https://ria.ru/20220611/strategiya-1794710807.html

https://ria.ru/20220610/ukraina-1794581401.html

https://ria.ru/20220526/trass-1790938242.html

украина

ирландия

великобритания

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, елизавета ii, украина, ирландия, вооруженные силы украины, великобритания