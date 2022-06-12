https://ria.ru/20220612/britaniya-1794938258.html
Британцев оскорбило издевательство ВСУ над королевой Елизаветой II
Британцев оскорбило издевательство ВСУ над королевой Елизаветой II - РИА Новости, 12.06.2022
Британцев оскорбило издевательство ВСУ над королевой Елизаветой II
Британские пользователи Twitter негативно отреагировали на шуточное изображение королевы Елизаветы II, опубликованное в официальном аккаунте вооруженных сил... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T19:08
2022-06-12T19:08
2022-06-12T19:42
в мире
елизавета ii
украина
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вооруженные силы украины
великобритания
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Британские пользователи Twitter негативно отреагировали на шуточное изображение королевы Елизаветы II, опубликованное в официальном аккаунте вооруженных сил Украины.На картинке — британский монарх держит на плече противотанковый комплекс Javelin, а на ее розовом платье — нашивка с трезубцем. Эта символика часто встречается на форме украинских боевиков. "Боже благослови королеву, Украину и весь остальной мир", — так озаглавлена публикация.Комментаторов возмутило использование образа Елизаветы II для пропаганды украинской армии."Конечно, королева хорошо смотрится с оружием в руках, но не стоит втягивать ее в эту историю", — добавил другой.Другие пользователи обратили внимание на детали изображения."Я думаю, вы должны быть прежде всего благодарны британским налогоплательщикам", — отметил читатель."И вот так просто Киев потерял поддержку со стороны Ирландии и доброй половины Америки", — заключил один из пользователей, намекая на неприязнь к британской монархии со стороны многих ирландцев.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны России предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.
https://ria.ru/20220611/strategiya-1794710807.html
https://ria.ru/20220610/ukraina-1794581401.html
https://ria.ru/20220526/trass-1790938242.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, украина, ирландия, вооруженные силы украины, великобритания
19:08 12.06.2022 (обновлено: 19:42 12.06.2022)
Британцев оскорбило издевательство ВСУ над королевой Елизаветой II
Пользователи Twitter раскритиковали публикацию ВСУ с изображением королевы Елизаветы II