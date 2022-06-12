https://ria.ru/20220612/benzin-1794828838.html

Байден назвал рост цен на бензин в США "субпродуктом помощи Украине"

Байден назвал рост цен на бензин в США "субпродуктом помощи Украине" - РИА Новости, 12.06.2022

Байден назвал рост цен на бензин в США "субпродуктом помощи Украине"

Рост цен на бензин и рекордная инфляция стали ожидаемым побочным продуктом помощи Украине, заявил президент США Джо Байден на приеме нацкомитета Демократической РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T04:54

2022-06-12T04:54

2022-06-12T08:41

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ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Рост цен на бензин и рекордная инфляция стали ожидаемым побочным продуктом помощи Украине, заявил президент США Джо Байден на приеме нацкомитета Демократической партии. Расшифровку его выступления распространила пресс-служба Белого дома.По его словам, Белый дом пытается добиться снижения цен на бензин."Но суть в том, что мы какое-то время будем жить с этой инфляцией. Она будет постепенно снижаться, но мы будем жить с ней какое-то время", — предупредил Байден.Он добавил, что у США хорошие перспективы в будущем."Многие люди обеспокоены из-за инфляции, цен на еду и других проблем, но факт в том, что у нас самая быстро растущая экономика в мире", — пояснил президент.Зал ответил на это аплодисментами, а Байден решил уточнить, что говорит серьезно.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. При этом санкции сказываются и на самих западных странах, где отмечается серьезное подорожание топлива и продуктов питания.Так, в США инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон.

https://ria.ru/20220611/bayden-1794708259.html

https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html

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в мире, сша, джо байден, украина, вашингтон