https://ria.ru/20220612/bashmet-1794889815.html
Башмет назвал свое награждение в День России знаменательным
Башмет назвал свое награждение в День России знаменательным - РИА Новости, 12.06.2022
Башмет назвал свое награждение в День России знаменательным
Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, получивший звание Героя Труда РФ, посчитал знаменательным, что... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:14
2022-06-12T14:14
2022-06-12T14:21
россия
день россии
юрий башмет
владимир путин
владимир михайлов
культура
культура
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МОСКВА, 12 июня – РИА Новости. Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, получивший звание Героя Труда РФ, посчитал знаменательным, что эта высокая награда вручается в праздник – День России, а также выразил свою любовь к музыке, Родине, президенту РФ Владимиру Путину.В апреле президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ пятерым россиянам. В их числе худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет и первый заместитель научного руководителя ВНИИА имени Духова, разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков. Также в списке заместитель гендиректора и глава филиала авиакомпании "Сухой" Александр Пекарш, обозреватель "Российской газеты" Ирина Краснопольская и дояр из Якутии Владимир Михайлов, который в советские годы стал полным кавалером ордена Трудовой Славы."Для меня знаменательно, что такая высокая награда, я не побоюсь даже сказать должность, вручается мне в такой великий праздник – День России. Я люблю свой дом, я люблю свою семью, люблю свою публику, люблю музыку", – сказал Башмет на церемонии вручения наград.Говоря о музыке, он добавил, что в этом занятии главное – искренность."И тем наша культура и отличается от других – профессионализм, глубокие знания, традиция и искренность. И сегодня, когда кое-где отказываются от Чайковского, Пушкина, Чехова, они по сути отказываются от сердца, от своей души, от самой сути нашей культуры. А мы имеем огромный тыл – мы сохраняем культуру, которая более 200 лет лидировала в мире, и я говорю о классической музыке", - пояснил Башмет."Я люблю очень детей, люблю творческую, талантливую молодежь, люблю мою публику, которая искренне любит мой дом, то есть Россию. Люблю президента моего, нашего за то, что искренне любит Россию", – продолжил он.Башмет отметил, что благодаря внимательному отношению руководства страны к специальному детскому образованию "возникло много, более 16, образовательных центров в разных городах, также музыкальных академий, где круглогодично проходят мастер-классы".Он упомянул о Всероссийском юношеском симфоническом оркестре, руководителем которого он является. "Каждые два года мы проводим отборочные конкурсы в юношеский симфонический оркестр, который был впервые создан 10 лет назад при поддержке правительства и лично Владимира Владимировича Путина. Образовался такой юношеский симфонический оркестр, который триумфально проживает свою профессиональную жизнь", – заключил Башмет.
https://ria.ru/20220612/nagrazhdenie-1794870974.html
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день россии, юрий башмет, владимир путин, владимир михайлов, культура
14:14 12.06.2022 (обновлено: 14:21 12.06.2022)
Башмет назвал свое награждение в День России знаменательным
Получивший звание Героя Труда Башмет назвал свое награждение в День России знаменательным
МОСКВА, 12 июня – РИА Новости. Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, получивший звание Героя Труда РФ, посчитал знаменательным, что эта высокая награда вручается в праздник – День России, а также выразил свою любовь к музыке, Родине, президенту РФ Владимиру Путину.
В апреле президент РФ Владимир Путин
присвоил звание Героя Труда РФ пятерым россиянам. В их числе худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия
" Юрий Башмет
и первый заместитель научного руководителя ВНИИА имени Духова, разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков. Также в списке заместитель гендиректора и глава филиала авиакомпании "Сухой" Александр Пекарш, обозреватель "Российской газеты" Ирина Краснопольская и дояр из Якутии Владимир Михайлов
, который в советские годы стал полным кавалером ордена Трудовой Славы.
"Для меня знаменательно, что такая высокая награда, я не побоюсь даже сказать должность, вручается мне в такой великий праздник – День России. Я люблю свой дом, я люблю свою семью, люблю свою публику, люблю музыку", – сказал Башмет на церемонии вручения наград.
Говоря о музыке, он добавил, что в этом занятии главное – искренность.
"И тем наша культура и отличается от других – профессионализм, глубокие знания, традиция и искренность. И сегодня, когда кое-где отказываются от Чайковского, Пушкина, Чехова, они по сути отказываются от сердца, от своей души, от самой сути нашей культуры. А мы имеем огромный тыл – мы сохраняем культуру, которая более 200 лет лидировала в мире, и я говорю о классической музыке", - пояснил Башмет.
"Я люблю очень детей, люблю творческую, талантливую молодежь, люблю мою публику, которая искренне любит мой дом, то есть Россию. Люблю президента моего, нашего за то, что искренне любит Россию", – продолжил он.
Башмет отметил, что благодаря внимательному отношению руководства страны к специальному детскому образованию "возникло много, более 16, образовательных центров в разных городах, также музыкальных академий, где круглогодично проходят мастер-классы".
Он упомянул о Всероссийском юношеском симфоническом оркестре, руководителем которого он является. "Каждые два года мы проводим отборочные конкурсы в юношеский симфонический оркестр, который был впервые создан 10 лет назад при поддержке правительства и лично Владимира Владимировича Путина. Образовался такой юношеский симфонический оркестр, который триумфально проживает свою профессиональную жизнь", – заключил Башмет.