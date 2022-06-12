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Башмет назвал свое награждение в День России знаменательным

Башмет назвал свое награждение в День России знаменательным - РИА Новости, 12.06.2022

Башмет назвал свое награждение в День России знаменательным

Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, получивший звание Героя Труда РФ, посчитал знаменательным, что... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:14

2022-06-12T14:14

2022-06-12T14:21

россия

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МОСКВА, 12 июня – РИА Новости. Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет, получивший звание Героя Труда РФ, посчитал знаменательным, что эта высокая награда вручается в праздник – День России, а также выразил свою любовь к музыке, Родине, президенту РФ Владимиру Путину.В апреле президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ пятерым россиянам. В их числе худрук Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет и первый заместитель научного руководителя ВНИИА имени Духова, разработчик ядерных боеприпасов Юрий Бармаков. Также в списке заместитель гендиректора и глава филиала авиакомпании "Сухой" Александр Пекарш, обозреватель "Российской газеты" Ирина Краснопольская и дояр из Якутии Владимир Михайлов, который в советские годы стал полным кавалером ордена Трудовой Славы."Для меня знаменательно, что такая высокая награда, я не побоюсь даже сказать должность, вручается мне в такой великий праздник – День России. Я люблю свой дом, я люблю свою семью, люблю свою публику, люблю музыку", – сказал Башмет на церемонии вручения наград.Говоря о музыке, он добавил, что в этом занятии главное – искренность."И тем наша культура и отличается от других – профессионализм, глубокие знания, традиция и искренность. И сегодня, когда кое-где отказываются от Чайковского, Пушкина, Чехова, они по сути отказываются от сердца, от своей души, от самой сути нашей культуры. А мы имеем огромный тыл – мы сохраняем культуру, которая более 200 лет лидировала в мире, и я говорю о классической музыке", - пояснил Башмет."Я люблю очень детей, люблю творческую, талантливую молодежь, люблю мою публику, которая искренне любит мой дом, то есть Россию. Люблю президента моего, нашего за то, что искренне любит Россию", – продолжил он.Башмет отметил, что благодаря внимательному отношению руководства страны к специальному детскому образованию "возникло много, более 16, образовательных центров в разных городах, также музыкальных академий, где круглогодично проходят мастер-классы".Он упомянул о Всероссийском юношеском симфоническом оркестре, руководителем которого он является. "Каждые два года мы проводим отборочные конкурсы в юношеский симфонический оркестр, который был впервые создан 10 лет назад при поддержке правительства и лично Владимира Владимировича Путина. Образовался такой юношеский симфонический оркестр, который триумфально проживает свою профессиональную жизнь", – заключил Башмет.

https://ria.ru/20220612/nagrazhdenie-1794870974.html

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, день россии, юрий башмет, владимир путин, владимир михайлов, культура