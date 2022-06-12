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В США объяснили, как НАТО использует Швецию и Финляндию против России - РИА Новости, 12.06.2022
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В США объяснили, как НАТО использует Швецию и Финляндию против России
В США объяснили, как НАТО использует Швецию и Финляндию против России - РИА Новости, 12.06.2022
В США объяснили, как НАТО использует Швецию и Финляндию против России
НАТО усилит присутствие в Арктике после вступления в альянс Финляндии и Швеции, заявил в колонке для Wall Street Journal историк Артур Херман. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T04:26
2022-06-12T04:26
в мире
финляндия
швеция
россия
нато
арктический совет
артур херман
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. НАТО усилит присутствие в Арктике после вступления в альянс Финляндии и Швеции, заявил в колонке для Wall Street Journal историк Артур Херман.Он указал, что ранее самым активным сторонником усиления деятельности альянса за полярным кругом была Норвегия, но после расширения НАТО ситуация изменится."Теперь все три нордические страны смогут работать над обеспечением безопасности Арктики через НАТО. И Финляндия, и Швеция смогут сделать значительный вклад в общее дело", — написал Херман.Специалист пояснил, что Финляндия добилась большого прогресса в строительстве ледоколов, а Швеция обладает эффективным подводным флотом.Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. В Кремле уверены, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе, но не считают вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220612/oruzhie-1794824663.html
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в мире, финляндия, швеция, россия, нато, арктический совет, артур херман
04:26 12.06.2022
 
В США объяснили, как НАТО использует Швецию и Финляндию против России

Историк Херман: НАТО использует Швецию и Финляндию для противостояния России в Арктике

© AP Photo / TT News Agency/Pontus LundahВоенный ВМФ Швеции
Военный ВМФ Швеции - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundah
Военный ВМФ Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. НАТО усилит присутствие в Арктике после вступления в альянс Финляндии и Швеции, заявил в колонке для Wall Street Journal историк Артур Херман.
"Из восьми стран — постоянных членов Арктического совета <…> все, кроме России, входят в НАТО или скоро вступят в нее (Соединенные Штаты, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия). У альянса есть возможность разработать надежную стратегию для сдерживания России <…> в Арктике", — отметил Херман.
Он указал, что ранее самым активным сторонником усиления деятельности альянса за полярным кругом была Норвегия, но после расширения НАТО ситуация изменится.
"Теперь все три нордические страны смогут работать над обеспечением безопасности Арктики через НАТО. И Финляндия, и Швеция смогут сделать значительный вклад в общее дело", — написал Херман.
Cенатор Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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Специалист пояснил, что Финляндия добилась большого прогресса в строительстве ледоколов, а Швеция обладает эффективным подводным флотом.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. В Кремле уверены, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе, но не считают вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс экзистенциальной угрозой для России.
Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 11:50
Стал известен еще один противник вступления Швеции в НАТО
 
В миреФинляндияШвецияРоссияНАТОАрктический советАртур Херман
 
 
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