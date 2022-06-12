В США объяснили, как НАТО использует Швецию и Финляндию против России
Историк Херман: НАТО использует Швецию и Финляндию для противостояния России в Арктике
© AP Photo / TT News Agency/Pontus LundahВоенный ВМФ Швеции
© AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundah
Военный ВМФ Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. НАТО усилит присутствие в Арктике после вступления в альянс Финляндии и Швеции, заявил в колонке для Wall Street Journal историк Артур Херман.
"Из восьми стран — постоянных членов Арктического совета <…> все, кроме России, входят в НАТО или скоро вступят в нее (Соединенные Штаты, Канада, Дания, Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия). У альянса есть возможность разработать надежную стратегию для сдерживания России <…> в Арктике", — отметил Херман.
Он указал, что ранее самым активным сторонником усиления деятельности альянса за полярным кругом была Норвегия, но после расширения НАТО ситуация изменится.
"Теперь все три нордические страны смогут работать над обеспечением безопасности Арктики через НАТО. И Финляндия, и Швеция смогут сделать значительный вклад в общее дело", — написал Херман.
Специалист пояснил, что Финляндия добилась большого прогресса в строительстве ледоколов, а Швеция обладает эффективным подводным флотом.
Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.
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