https://ria.ru/20220612/arktika-1794828192.html

В США объяснили, как НАТО использует Швецию и Финляндию против России

В США объяснили, как НАТО использует Швецию и Финляндию против России - РИА Новости, 12.06.2022

В США объяснили, как НАТО использует Швецию и Финляндию против России

НАТО усилит присутствие в Арктике после вступления в альянс Финляндии и Швеции, заявил в колонке для Wall Street Journal историк Артур Херман. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T04:26

2022-06-12T04:26

2022-06-12T04:26

в мире

финляндия

швеция

россия

нато

арктический совет

артур херман

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. НАТО усилит присутствие в Арктике после вступления в альянс Финляндии и Швеции, заявил в колонке для Wall Street Journal историк Артур Херман.Он указал, что ранее самым активным сторонником усиления деятельности альянса за полярным кругом была Норвегия, но после расширения НАТО ситуация изменится."Теперь все три нордические страны смогут работать над обеспечением безопасности Арктики через НАТО. И Финляндия, и Швеция смогут сделать значительный вклад в общее дело", — написал Херман.Специалист пояснил, что Финляндия добилась большого прогресса в строительстве ледоколов, а Швеция обладает эффективным подводным флотом.Швеция и Финляндия заговорили о возможности присоединения к Североатлантическому альянсу на фоне российской спецоперации на Украине и передали заявку на вступление 18 мая. Турция, в свою очередь, заблокировала процесс ее рассмотрения. Президент республики Реджеп Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции Стокгольма и Хельсинки по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. В Кремле уверены, что дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе, но не считают вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Хельсинки был бы ошибочным, так как никаких угроз для Финляндии не существует.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220612/oruzhie-1794824663.html

https://ria.ru/20220608/kurdy-1793927910.html

финляндия

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в мире, финляндия, швеция, россия, нато, арктический совет, артур херман