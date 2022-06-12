https://ria.ru/20220612/alkogol-1794891617.html
Преемник McDonald's в России не планирует вводить в меню алкоголь
Преемник McDonald's в России не планирует вводить в меню алкоголь - РИА Новости, 12.06.2022
Преемник McDonald's в России не планирует вводить в меню алкоголь
Преемник McDonald's в России - сеть ресторанов "Вкусно - и точка" не планирует в ближайшем будущем вводить в меню алкогольную продукцию, заявил журналистам... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:23
2022-06-12T14:23
2022-06-12T14:40
общество
mcdonald's corporation
москва
россия
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
олег пароев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России - сеть ресторанов "Вкусно - и точка" не планирует в ближайшем будущем вводить в меню алкогольную продукцию, заявил журналистам гендиректор сети Олег Пароев."Относительно алкогольной продукции, мы всегда позиционировались как семейный ресторан, мы знаем, что у наших уважаемых конкурентов продается алкогольная продукция. Мы не планируем уходить в алкогольную продукцию, всё-таки для нас важно сохранить атмосферу уюта, семейности, комфорта для детей в том числе", - сказал он.Он также прокомментировал вопрос включения в меню блюд русской кухни. По его словам, пока таких планов нет, но в будущем такие изменения не исключены в случае интереса со стороны потребителей."Меню появляется не просто так, у нас проходят потребительские исследования, мы следим за тем, что интересует наших потребителей, только то, что их интересует, появляется на прилавке наших предприятий. Если возникнет тренд на российскую кухню, на русскую кухню, если мы увидим, что нашим потребителям именно в рамках нашей сети будет интересно получать эту продукцию, конечно, у нас появятся и блюда русской кухни. Но на сегодняшний день таких планов нет", - сказал он.Первые 15 ресторанов сети-преемника McDonald's "Вкусно — и точка" в России открылись в воскресенье в Москве и Подмосковье. В понедельник откроется ещё 50 ресторанов в Москве и области. Планируется, что по 50-100 ресторанов будут открываться в регионах каждую неделю. До середины июля откроются все рестораны сети.Американская корпорация McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, mcdonald's corporation, москва, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев
14:23 12.06.2022 (обновлено: 14:40 12.06.2022)
Преемник McDonald's в России не планирует вводить в меню алкоголь
Гендиректор Пароев: сеть "Вкусно — и точка" не планирует вводить в меню алкоголь
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России - сеть ресторанов "Вкусно - и точка" не планирует в ближайшем будущем вводить в меню алкогольную продукцию, заявил журналистам гендиректор сети Олег Пароев.
"Относительно алкогольной продукции, мы всегда позиционировались как семейный ресторан, мы знаем, что у наших уважаемых конкурентов продается алкогольная продукция. Мы не планируем уходить в алкогольную продукцию, всё-таки для нас важно сохранить атмосферу уюта, семейности, комфорта для детей в том числе", - сказал он.
"Ни пиво, никакую другую алкогольную продукцию в ближайшем будущем мы для себя не рассматриваем", - подчеркнул Пароев.
Он также прокомментировал вопрос включения в меню блюд русской кухни. По его словам, пока таких планов нет, но в будущем такие изменения не исключены в случае интереса со стороны потребителей.
"Меню появляется не просто так, у нас проходят потребительские исследования, мы следим за тем, что интересует наших потребителей, только то, что их интересует, появляется на прилавке наших предприятий. Если возникнет тренд на российскую кухню, на русскую кухню, если мы увидим, что нашим потребителям именно в рамках нашей сети будет интересно получать эту продукцию, конечно, у нас появятся и блюда русской кухни. Но на сегодняшний день таких планов нет", - сказал он.
Первые 15 ресторанов сети-преемника McDonald's
"Вкусно — и точка" в России
открылись в воскресенье в Москве
и Подмосковье
. В понедельник откроется ещё 50 ресторанов в Москве и области. Планируется, что по 50-100 ресторанов будут открываться в регионах каждую неделю. До середины июля откроются все рестораны сети.
Американская корпорация McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".