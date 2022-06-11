Зеленский предупредил об угрозе голода в Азии и Африке и его последствиях
Зеленский заявил о возможности голода в Азии и Африке, что приведет к череде переворотов
© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, под чьим руководством украинские войска заминировали Чёрное море и препятствуют вывозу зерна, в ходе выступления на форуме в Сингапуре заявил о возможности голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна с Украины, что приведет к политической нестабильности, череде переворотов и свержению политиков.
"Если мы не сможем экспортировать наше продовольствие, которого очень не достает на мировом рынке, мир столкнется с острым и тяжелым продовольственным кризисом и голодом во многих странах Азии и Африки. Нехватка продовольствия непременно приведет к политическому хаосу, который может привести к свержению правительств множества стран, изгнанию множества политиков. Эта угроза становится очевидной при виде взлетевших цен на множество повседневных товаров в ряде стран", - заявил Зеленский.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.