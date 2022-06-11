Украинские боевики потребовали выпустить их с завода "Азот" с заложниками

СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 11 июн — РИА Новости. Украинские боевики, заблокированные на северодонецком заводе "Азот", требуют выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, близкий к ходу переговоров.По его словам, на комбинате сейчас остаются около трех сотен боевиков."Они вступили с нами в переговоры, их условие — выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает", — сказал собеседник агентства.Все пути с завода для боевиков отрезаны, подчеркнул он."Связь с ними установлена, переговоры, видимо, будут продолжаться", — добавил источник, отметив, что в бомбоубежищах "Азота" находится более тысячи мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.Ранее о подобных переговорах с украинскими националистами рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, требования боевиков неприемлемы, но если они отпустят заложников и сдадутся, им гарантируют жизнь.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что жилые кварталы города полностью освобождены. Боевые действия продолжаются в промзоне завода "Азот".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 11 июн — РИА Новости. Украинские боевики, заблокированные на северодонецком заводе "Азот", требуют выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, близкий к ходу переговоров.
По его словам, на комбинате сейчас остаются около трех сотен боевиков.
"Они вступили с нами в переговоры, их условие — выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает", — сказал собеседник агентства.
Все пути с завода для боевиков отрезаны, подчеркнул он.
"Связь с ними установлена, переговоры, видимо, будут продолжаться", — добавил источник, отметив, что в бомбоубежищах "Азота" находится более тысячи мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.
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Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.
Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.
Ранее о подобных переговорах с украинскими националистами рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, требования боевиков неприемлемы, но если они отпустят заложников и сдадутся, им гарантируют жизнь.
Бои за Северодонецк идут с начала мая. На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что жилые кварталы города полностью освобождены. Боевые действия продолжаются в промзоне завода "Азот".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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