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Украинские боевики потребовали выпустить их с завода "Азот" с заложниками

Украинские боевики потребовали выпустить их с завода "Азот" с заложниками - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские боевики потребовали выпустить их с завода "Азот" с заложниками

Украинские боевики, заблокированные на северодонецком заводе "Азот", требуют выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T10:21

2022-06-11T10:21

2022-06-11T14:38

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северодонецк

лисичанск

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родион мирошник

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 11 июн — РИА Новости. Украинские боевики, заблокированные на северодонецком заводе "Азот", требуют выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, близкий к ходу переговоров.По его словам, на комбинате сейчас остаются около трех сотен боевиков."Они вступили с нами в переговоры, их условие — выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает", — сказал собеседник агентства.Все пути с завода для боевиков отрезаны, подчеркнул он."Связь с ними установлена, переговоры, видимо, будут продолжаться", — добавил источник, отметив, что в бомбоубежищах "Азота" находится более тысячи мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.Ранее о подобных переговорах с украинскими националистами рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, требования боевиков неприемлемы, но если они отпустят заложников и сдадутся, им гарантируют жизнь.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил, что жилые кварталы города полностью освобождены. Боевые действия продолжаются в промзоне завода "Азот".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

луганская народная республика

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лисичанск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, северодонецк, лисичанск, россия, родион мирошник