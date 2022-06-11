https://ria.ru/20220611/zakon-1794784846.html
Путин подписал закон для предотвращения конфликта интересов при госзакупках
Путин подписал закон для предотвращения конфликта интересов при госзакупках - РИА Новости, 11.06.2022
Путин подписал закон для предотвращения конфликта интересов при госзакупках
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на предотвращение конфликтов интересов при госзакупках и закупках госкомпаний и некоторых других... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:56
2022-06-11T16:56
2022-06-11T16:56
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на предотвращение конфликтов интересов при госзакупках и закупках госкомпаний и некоторых других юрлиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон уточняет условия, при которых может возникнуть конфликт интересов между участниками и заказчиком государственных или муниципальных закупок, а также перечень лиц, которые не могут входить в состав комиссии по осуществлению закупок.Одновременно в перечень лиц, которые принимают меры для предотвращения и урегулирования конфликта интересов, добавляются работники контрактной службы заказчика. Такая обязанность будет у руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя и работников контрактной службы заказчика, контрактного управляющего.Ряд изменений касается закупок госкомпаний, госкорпораций, естественных монополий и некоторых других видов юрлиц. В частности, руководители таких заказчиков и члены комиссии по осуществлению их закупок также должны будут принимать меры для предотвращения и урегулирования конфликта интересов.Устанавливается и перечень граждан, которые не могут входить в такую комиссию – это, в частности, физлица, у которых есть личная заинтересованность, привлеченные в качестве экспертов; должностные лица контролирующих органов. При этом у заказчика будет возможность в положении о закупке определить иные случаи, при которых физлицо не может быть членом такой комиссии.Закон вступает в силу с 1 июля текущего года, за исключением отдельных положений, касающихся уточнения требований к участникам госзакупок, которые начнут действовать с 1 января 2023 года.
https://ria.ru/20220611/putin-1794777745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Путин подписал закон для предотвращения конфликта интересов при госзакупках
Путин подписал закон, направленный на предотвращение конфликта интересов при госзакупках
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на предотвращение конфликтов интересов при госзакупках и закупках госкомпаний и некоторых других юрлиц. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Закон уточняет условия, при которых может возникнуть конфликт интересов между участниками и заказчиком государственных или муниципальных закупок, а также перечень лиц, которые не могут входить в состав комиссии по осуществлению закупок.
Одновременно в перечень лиц, которые принимают меры для предотвращения и урегулирования конфликта интересов, добавляются работники контрактной службы заказчика. Такая обязанность будет у руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, руководителя и работников контрактной службы заказчика, контрактного управляющего.
Ряд изменений касается закупок госкомпаний, госкорпораций, естественных монополий и некоторых других видов юрлиц. В частности, руководители таких заказчиков и члены комиссии по осуществлению их закупок также должны будут принимать меры для предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
Устанавливается и перечень граждан, которые не могут входить в такую комиссию – это, в частности, физлица, у которых есть личная заинтересованность, привлеченные в качестве экспертов; должностные лица контролирующих органов. При этом у заказчика будет возможность в положении о закупке определить иные случаи, при которых физлицо не может быть членом такой комиссии.
Закон вступает в силу с 1 июля текущего года, за исключением отдельных положений, касающихся уточнения требований к участникам госзакупок, которые начнут действовать с 1 января 2023 года.