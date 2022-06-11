https://ria.ru/20220611/zakharova-1794793322.html

Прима-балерина Захарова оценила уровень мастерства артистов балета

Прима-балерина Захарова оценила уровень мастерства артистов балета - РИА Новости, 11.06.2022

Прима-балерина Захарова оценила уровень мастерства артистов балета

Уровень мастерства молодых артистов балета не падает, многие из них безупречны, рассказала РИА Новости народная артистка России, прима-балерина Большого театра... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T18:29

2022-06-11T18:29

2022-06-11T18:52

светлана захарова

юрий григорович

валерий кузнецов

россия

белоруссия

бразилия

большой театр

мариинский театр

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уровень мастерства молодых артистов балета не падает, многие из них безупречны, рассказала РИА Новости народная артистка России, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова по итогам XIV Московского международного конкурса артистов.Вместе с другими членами жюри Захарова на протяжении недели оценивала артистов балета из 33 стран мира. Имена победителей стали известные накануне, ночью, а днём 11 июня лауреатов XIV Московского международного конкурса артистов балета торжественно наградили в Бетховенском зале Большого театра. Участников, удостоенных наград, поздравили их же судьи - члены жюри конкурса, - лично вручив им памятные дипломы, медали и пышные букеты."Конкурс - это всегда испытание. Испытание не только для участников, но и для членов жюри. В этом году было большое количество участников и было достаточно сложно, были многочасовые туры, потом были серьёзные дискуссии, кого пропускать в следующий тур, кому давать какие премии, то есть это было достаточно напряжённо в этом году. В общем, я довольна, как прошёл конкурс, как было все организовано, как выступали конкурсанты. Было очень интересно смотреть их", - рассказала РИА Новости Захарова.Звезда Большого заверила, что уровень мастерства молодого поколения не падает. Наоборот, Захарова осталась очень довольна увиденным."Артисты действительно проживали эти несколько минут на сцене, они проживали свои роли, они сразу настраивались на то, чтобы выйти и побеждать. И это было видно. Их исполнение, их настроение, их подача. Многие были безупречны", - призналась она.Захарову особенно впечатлили отрывки из балетов председателя жюри конкурса, народного артиста СССР и Беларуси, балетмейстера Юрия Григоровича."В этом году впервые в конкурсе можно было танцевать хореографию Юрия Николаевича Григоровича. Было интересно смотреть на артистов, как они с этим справляются. Это всегда очень сложно, и у кого-то получилось, у кого-то не очень", - сказала она, отметив, что эти спектакли для неё родные, так как она сама их исполняла.Также в ходе торжественной церемонии выступила солистка Большого театра Алина Яровая в сопровождении двух арфисток.Обладателями наград стали артисты из России, Казахстана, Беларуси, Бразилии, Японии, Монголии, Киргизии, Италии, Великобритании, Румынии и Республики Корея.Сначала поздравили артистов младшей группы. Обладателями премии и золотой медали среди солистов здесь стали представители из России - Мария Кошкарева и Макар Михалкин. Они получили свои награды из рук заслуженного артиста России, и.о. заведующего балетной труппой Мариинского театра Юрия Фатеева.Первую премию в младшей группе в номинации "Дуэт" жюри решило не присуждать, вторую получили Валерия Кузнецова из России и Рома Гуделев из Беларуси.Затем жюри поздравило более опытных артистов из старшей группы. Награды в категории "Дуэт" вручила прима-балерина Большого театра Светлана Захарова. На первом месте оказалась россиянка Мария Ильюшкина, второе место разделили Елена Свинко (Россия), и Аманда Гомес (Бразилия), третье - Камилла Исмагилова Камилла и Лири Вакабаяси (Япония).В этой же категории мужчин поздравил Народный артист России, и.о. обязанности ректора Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе. Первое место занял Де Карвалхо Вагнер из Бразилии, второе - Субедей Дангыт из России, третье - разделили Никита Корнеев (Россия) и Кубаныч Шамакеев (Киргизия). Также в этой номинации Марчелло Пелиццони (Италия), Георгий Болсуновский (Россия) и Алессандро Каггеджи (Великобритания) получили почетные дипломы.Первую премию среди солисткок-девушек решено было не присуждать, второе место поделили Анастасия Смирнова (Россия) и Малика Ельчибаева (Казахстан). Отсутствие победителя в этой номинации Захарова объяснила тем, что, "возможно, не приехал тот артист, который должен был быть на первом месте"."Здесь даже было единогласно, не было никаких споров, нужно или не нужно вручать. Первая премия - это всё-таки первая премия, это топ, лучшее, и, наверное, в той номинации, в которой не вручили первую премию, не было той яркой звезды, которую все ждали", - пояснила Захарова.Среди солистов-мужчин на первом месте оказался Дмитрий Смилевски (Россия), на втором - Дмитрий Выскубенко (Россия)."В общем, мне кажется, конкурс произошёл, он был международным и герои получили свои награды, с чем я их поздравляю и нас всех поздравляю с окончанием международного конкурса", - заключила Захарова.Зрители провожали победителей долгими аплодисментами. В завершении церемонии победители и члены жюри конкурса сделали совместное памятное фото.

https://ria.ru/20220608/konkurs-1793973819.html

https://ria.ru/20220611/belarus-1794512107.html

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светлана захарова, юрий григорович, валерий кузнецов, россия, белоруссия, бразилия, большой театр, мариинский театр