21:18 11.06.2022 (обновлено: 22:18 11.06.2022)
В районе Авдеевки, где расположен химкомбинат, прогремел взрыв
В ДНР гриб от сильного взрыва поднимается в районе Авдеевки, где расположен химкомбинат
ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике прогремел сильный взрыв в районе Авдеевки, где расположен химический комбинат "Коксохим", передает корреспондент РИА Новости.
Гриб стал виден из Донецка сразу после серии обстрелов. Сообщается, что атака со стороны украинских войск велась в то же время — в районе 20:30 по местному времени (21:00 мск).
Гриб стал виден из Донецка сразу после серии обстрелов. Сообщается, что атака со стороны украинских войск велась в то же время — в районе 20:30 по местному времени (21:00 мск).
Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ после 20:30 выпустили с территории Авдеевки пять снарядов калибра 122 миллиметра по Верхнеторецкому и обстреляли из "Градов" населенный пункт Минеральное в Донецкой народной Республике.
Авдеевский коксохимический завод находится в подконтрольной Киеву Авдеевке, у которой почти восемь лет проходит линия соприкосновения между позициями украинских войск и Народной милиции ДНР. Со стороны этого населенного пункта ВСУ регулярно обстреливают территорию республики, а именно Ясиноватую и пригород Донецка.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты заминировали на заводе в Авдеевке емкости с токсичными веществами, которые они намеревались взорвать при приближении российских военных. По словам генерала, Киев планировал использовать этот факт для обвинения вооруженных сил России в применении химического оружия.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.