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В районе Авдеевки, где расположен химкомбинат, прогремел взрыв

В районе Авдеевки, где расположен химкомбинат, прогремел взрыв - РИА Новости, 11.06.2022

В районе Авдеевки, где расположен химкомбинат, прогремел взрыв

В Донецкой Народной Республике прогремел сильный взрыв в районе Авдеевки, где расположен химический комбинат "Коксохим", передает корреспондент РИА Новости.Гриб РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T21:18

2022-06-11T21:18

2022-06-11T22:18

специальная военная операция на украине

в мире

днр

авдеевка

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике прогремел сильный взрыв в районе Авдеевки, где расположен химический комбинат "Коксохим", передает корреспондент РИА Новости.Гриб стал виден из Донецка сразу после серии обстрелов. Сообщается, что атака со стороны украинских войск велась в то же время — в районе 20:30 по местному времени (21:00 мск).Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ после 20:30 выпустили с территории Авдеевки пять снарядов калибра 122 миллиметра по Верхнеторецкому и обстреляли из "Градов" населенный пункт Минеральное в Донецкой народной Республике.Авдеевский коксохимический завод находится в подконтрольной Киеву Авдеевке, у которой почти восемь лет проходит линия соприкосновения между позициями украинских войск и Народной милиции ДНР. Со стороны этого населенного пункта ВСУ регулярно обстреливают территорию республики, а именно Ясиноватую и пригород Донецка.В пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты заминировали на заводе в Авдеевке емкости с токсичными веществами, которые они намеревались взорвать при приближении российских военных. По словам генерала, Киев планировал использовать этот факт для обвинения вооруженных сил России в применении химического оружия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

https://ria.ru/20220611/naemniki-1794739284.html

https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794154630.html

авдеевка

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гриб от сильного взрыва поднимается в районе Авдеевки Гриб от сильного взрыва поднимается в районе Авдеевки 2022-06-11T21:18 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, днр, авдеевка, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк