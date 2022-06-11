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В районе Авдеевки, где расположен химкомбинат, прогремел взрыв - РИА Новости, 11.06.2022
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В районе Авдеевки, где расположен химкомбинат, прогремел взрыв
В районе Авдеевки, где расположен химкомбинат, прогремел взрыв - РИА Новости, 11.06.2022
В районе Авдеевки, где расположен химкомбинат, прогремел взрыв
В Донецкой Народной Республике прогремел сильный взрыв в районе Авдеевки, где расположен химический комбинат "Коксохим", передает корреспондент РИА Новости.Гриб РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T21:18
2022-06-11T22:18
специальная военная операция на украине
в мире
днр
авдеевка
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике прогремел сильный взрыв в районе Авдеевки, где расположен химический комбинат "Коксохим", передает корреспондент РИА Новости.Гриб стал виден из Донецка сразу после серии обстрелов. Сообщается, что атака со стороны украинских войск велась в то же время — в районе 20:30 по местному времени (21:00 мск).Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ после 20:30 выпустили с территории Авдеевки пять снарядов калибра 122 миллиметра по Верхнеторецкому и обстреляли из "Градов" населенный пункт Минеральное в Донецкой народной Республике.Авдеевский коксохимический завод находится в подконтрольной Киеву Авдеевке, у которой почти восемь лет проходит линия соприкосновения между позициями украинских войск и Народной милиции ДНР. Со стороны этого населенного пункта ВСУ регулярно обстреливают территорию республики, а именно Ясиноватую и пригород Донецка.В пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты заминировали на заводе в Авдеевке емкости с токсичными веществами, которые они намеревались взорвать при приближении российских военных. По словам генерала, Киев планировал использовать этот факт для обвинения вооруженных сил России в применении химического оружия.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
https://ria.ru/20220611/naemniki-1794739284.html
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авдеевка
донбасс
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Гриб от сильного взрыва поднимается в районе Авдеевки
Гриб от сильного взрыва поднимается в районе Авдеевки
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в мире, днр, авдеевка, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
21:18 11.06.2022 (обновлено: 22:18 11.06.2022)
 
В районе Авдеевки, где расположен химкомбинат, прогремел взрыв

В ДНР гриб от сильного взрыва поднимается в районе Авдеевки, где расположен химкомбинат

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июн — РИА Новости. В Донецкой Народной Республике прогремел сильный взрыв в районе Авдеевки, где расположен химический комбинат "Коксохим", передает корреспондент РИА Новости.

Гриб стал виден из Донецка сразу после серии обстрелов. Сообщается, что атака со стороны украинских войск велась в то же время — в районе 20:30 по местному времени (21:00 мск).
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Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ после 20:30 выпустили с территории Авдеевки пять снарядов калибра 122 миллиметра по Верхнеторецкому и обстреляли из "Градов" населенный пункт Минеральное в Донецкой народной Республике.
Авдеевский коксохимический завод находится в подконтрольной Киеву Авдеевке, у которой почти восемь лет проходит линия соприкосновения между позициями украинских войск и Народной милиции ДНР. Со стороны этого населенного пункта ВСУ регулярно обстреливают территорию республики, а именно Ясиноватую и пригород Донецка.
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В пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты заминировали на заводе в Авдеевке емкости с токсичными веществами, которые они намеревались взорвать при приближении российских военных. По словам генерала, Киев планировал использовать этот факт для обвинения вооруженных сил России в применении химического оружия.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРАвдеевкаДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
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