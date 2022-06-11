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В России начались длинные выходные
В России начались длинные выходные - РИА Новости, 11.06.2022
В России начались длинные выходные
Длинные выходные начались в России, за ними последует четырехдневная рабочая неделя. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T00:11
2022-06-11T00:11
2022-06-11T10:43
общество
россия
день россии
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Длинные выходные начались в России, за ними последует четырехдневная рабочая неделя.Трехдневные выходные связаны с празднованием Дня России 12 июня. Поскольку в этом году дата выпадает на воскресенье, выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно.В Роструде ранее обратили внимание, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. Если оклад не установлен, например работникам со сдельной оплатой труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение.Размер такого вознаграждения устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.
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общество, россия, день россии
00:11 11.06.2022 (обновлено: 10:43 11.06.2022)
В России начались длинные выходные
В России начались длинные выходные, за ними последует четырехдневная рабочая неделя
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Длинные выходные начались в России, за ними последует четырехдневная рабочая неделя.
Трехдневные выходные связаны с празднованием Дня России
12 июня. Поскольку в этом году дата выпадает на воскресенье, выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно.
В Роструде ранее обратили внимание, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. Если оклад не установлен, например работникам со сдельной оплатой труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение.
Размер такого вознаграждения устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.