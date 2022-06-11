Рейтинг@Mail.ru
Россия вышла из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220611/vykhod-1794712876.html
Россия вышла из Всемирной туристской организации
Россия вышла из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 11.06.2022
Россия вышла из Всемирной туристской организации
Россия покидает Всемирную туристскую организацию, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T06:20
2022-06-11T11:49
туризм
зарина догузова
россия
украина
всемирная туристская организация
генеральная ассамблея оон
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152848/58/1528485894_0:266:3500:2235_1920x0_80_0_0_6ae6f44b1cd80c1daa3f71b29a915762.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия покидает Всемирную туристскую организацию, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Приостановка членства РоссииВсемирная туристская организация (UNWTO) приостановила членство России в конце апреля. Поводом стала военная спецоперация на Украине. При этом о полном исключении из организации речь не шла: согласно статье 34 устава UNWTO, членство может быть восстановлено, если политика России изменится.В тот же день российский МИД подтвердил решение выйти из UNWTO. В ведомстве отметили, что страны Евросоюза фактически монополизировали Всемирную туристскую организацию, используют ее в своих интересах и продавливают политическое решение, которое Москва рассматривает как неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания."Российская сторона не считает целесообразным продолжать работу в UNWTO, руководство которой потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию нашей страны. В этой связи Российской Федерацией принято решение о выходе из Всемирной туристской организации", — говорилось в заявлении МИД.Открыта к диалогуТем не менее Россия остается на международной туристической арене, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова после публикации распоряжения премьера.Догузова подчеркнула, что наряду с внутренним туризмом в России продолжат развивать и международный.Всемирная туристская организацияВсемирная туристская организация (UNWTO) — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций. Создана в 1975 году, занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма.Штаб-квартира находится в Мадриде. Пост генерального секретаря сейчас занимает Зураб Пололикашвили.
https://ria.ru/20220427/turizm-1785785191.html
https://ria.ru/20220427/turizm-1785741968.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152848/58/1528485894_84:0:3417:2500_1920x0_80_0_0_800f1a4a4c01938151c6204c1cf2b2fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зарина догузова, россия, украина, всемирная туристская организация, генеральная ассамблея оон, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм
06:20 11.06.2022 (обновлено: 11:49 11.06.2022)
 
Россия вышла из Всемирной туристской организации

Премьер Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации

© Depositphotos / osons163Туристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Depositphotos / osons163
Туристы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия покидает Всемирную туристскую организацию, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", — говорится в документе.

Приостановка членства России

Всемирная туристская организация (UNWTO) приостановила членство России в конце апреля. Поводом стала военная спецоперация на Украине.
При этом о полном исключении из организации речь не шла: согласно статье 34 устава UNWTO, членство может быть восстановлено, если политика России изменится.
В тот же день российский МИД подтвердил решение выйти из UNWTO. В ведомстве отметили, что страны Евросоюза фактически монополизировали Всемирную туристскую организацию, используют ее в своих интересах и продавливают политическое решение, которое Москва рассматривает как неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания.
Выдача оформленных путевок в туристическом агентстве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 16:54Туризм
В России планируют создать аналог Всемирной туристской организации
"Российская сторона не считает целесообразным продолжать работу в UNWTO, руководство которой потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию нашей страны. В этой связи Российской Федерацией принято решение о выходе из Всемирной туристской организации", — говорилось в заявлении МИД.

Открыта к диалогу

Тем не менее Россия остается на международной туристической арене, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова после публикации распоряжения премьера.

"Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами", — написала она в Telegram-канале.

Догузова подчеркнула, что наряду с внутренним туризмом в России продолжат развивать и международный.

Всемирная туристская организация

Всемирная туристская организация (UNWTO) — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций. Создана в 1975 году, занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма.
Штаб-квартира находится в Мадриде. Пост генерального секретаря сейчас занимает Зураб Пололикашвили.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 14:08Туризм
В Кремле прокомментировали выход России из Всемирной туристской организации
 
ТуризмЗарина ДогузоваРоссияУкраинаВсемирная туристская организацияГенеральная Ассамблея ООНФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала