https://ria.ru/20220611/vykhod-1794712876.html
Россия вышла из Всемирной туристской организации
Россия вышла из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 11.06.2022
Россия вышла из Всемирной туристской организации
Россия покидает Всемирную туристскую организацию, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T06:20
2022-06-11T06:20
2022-06-11T11:49
туризм
зарина догузова
россия
украина
всемирная туристская организация
генеральная ассамблея оон
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия покидает Всемирную туристскую организацию, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Приостановка членства РоссииВсемирная туристская организация (UNWTO) приостановила членство России в конце апреля. Поводом стала военная спецоперация на Украине. При этом о полном исключении из организации речь не шла: согласно статье 34 устава UNWTO, членство может быть восстановлено, если политика России изменится.В тот же день российский МИД подтвердил решение выйти из UNWTO. В ведомстве отметили, что страны Евросоюза фактически монополизировали Всемирную туристскую организацию, используют ее в своих интересах и продавливают политическое решение, которое Москва рассматривает как неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания."Российская сторона не считает целесообразным продолжать работу в UNWTO, руководство которой потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию нашей страны. В этой связи Российской Федерацией принято решение о выходе из Всемирной туристской организации", — говорилось в заявлении МИД.Открыта к диалогуТем не менее Россия остается на международной туристической арене, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова после публикации распоряжения премьера.Догузова подчеркнула, что наряду с внутренним туризмом в России продолжат развивать и международный.Всемирная туристская организацияВсемирная туристская организация (UNWTO) — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций. Создана в 1975 году, занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма.Штаб-квартира находится в Мадриде. Пост генерального секретаря сейчас занимает Зураб Пололикашвили.
https://ria.ru/20220427/turizm-1785785191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, россия, украина, всемирная туристская организация, генеральная ассамблея оон, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм
06:20 11.06.2022 (обновлено: 11:49 11.06.2022)
Россия вышла из Всемирной туристской организации
Премьер Мишустин подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Россия покидает Всемирную туристскую организацию, следует из распоряжения
, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", — говорится в документе.
Приостановка членства России
Всемирная туристская организация (UNWTO) приостановила членство России в конце апреля. Поводом стала военная спецоперация на Украине
.
При этом о полном исключении из организации речь не шла: согласно статье 34 устава UNWTO, членство может быть восстановлено, если политика России изменится.
В тот же день российский МИД подтвердил решение выйти из UNWTO. В ведомстве отметили, что страны Евросоюза фактически монополизировали Всемирную туристскую организацию
, используют ее в своих интересах и продавливают политическое решение, которое Москва
рассматривает как неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания.
"Российская сторона не считает целесообразным продолжать работу в UNWTO, руководство которой потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию нашей страны. В этой связи Российской Федерацией принято решение о выходе из Всемирной туристской организации", — говорилось в заявлении МИД.
Открыта к диалогу
Тем не менее Россия остается на международной туристической арене, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова
после публикации распоряжения премьера.
"Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами", — написала она в Telegram-канале.
Догузова подчеркнула, что наряду с внутренним туризмом в России продолжат развивать и международный.
Всемирная туристская организация
Всемирная туристская организация (UNWTO) — специализированное межправительственное учреждение системы ООН
, объединяющее 158 стран, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций. Создана в 1975 году, занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма.
Штаб-квартира находится в Мадриде. Пост генерального секретаря сейчас занимает Зураб Пололикашвили.