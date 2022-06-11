https://ria.ru/20220611/vykhod-1794712876.html

Россия вышла из Всемирной туристской организации

Россия вышла из Всемирной туристской организации - РИА Новости, 11.06.2022

Россия вышла из Всемирной туристской организации

Россия покидает Всемирную туристскую организацию, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T06:20

2022-06-11T06:20

2022-06-11T11:49

туризм

зарина догузова

россия

украина

всемирная туристская организация

генеральная ассамблея оон

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия покидает Всемирную туристскую организацию, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Приостановка членства РоссииВсемирная туристская организация (UNWTO) приостановила членство России в конце апреля. Поводом стала военная спецоперация на Украине. При этом о полном исключении из организации речь не шла: согласно статье 34 устава UNWTO, членство может быть восстановлено, если политика России изменится.В тот же день российский МИД подтвердил решение выйти из UNWTO. В ведомстве отметили, что страны Евросоюза фактически монополизировали Всемирную туристскую организацию, используют ее в своих интересах и продавливают политическое решение, которое Москва рассматривает как неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания."Российская сторона не считает целесообразным продолжать работу в UNWTO, руководство которой потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию нашей страны. В этой связи Российской Федерацией принято решение о выходе из Всемирной туристской организации", — говорилось в заявлении МИД.Открыта к диалогуТем не менее Россия остается на международной туристической арене, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова после публикации распоряжения премьера.Догузова подчеркнула, что наряду с внутренним туризмом в России продолжат развивать и международный.Всемирная туристская организацияВсемирная туристская организация (UNWTO) — специализированное межправительственное учреждение системы ООН, объединяющее 158 стран, шесть ассоциированных территорий, две территории в статусе наблюдателя и более 500 аффилированных организаций. Создана в 1975 году, занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма.Штаб-квартира находится в Мадриде. Пост генерального секретаря сейчас занимает Зураб Пололикашвили.

https://ria.ru/20220427/turizm-1785785191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

зарина догузова, россия, украина, всемирная туристская организация, генеральная ассамблея оон, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм