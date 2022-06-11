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В Вашингтоне проходит акция сторонников ужесточения правил оборота оружия - РИА Новости, 11.06.2022
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В Вашингтоне проходит акция сторонников ужесточения правил оборота оружия
В Вашингтоне проходит акция сторонников ужесточения правил оборота оружия - РИА Новости, 11.06.2022
В Вашингтоне проходит акция сторонников ужесточения правил оборота оружия
Многотысячная акция сторонников ужесточения правил оборота оружия в США проходит в американской столице напротив Белого дома. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T19:35
2022-06-11T19:49
в мире
вашингтон (штат)
чикаго
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Многотысячная акция сторонников ужесточения правил оборота оружия в США проходит в американской столице напротив Белого дома.По оценке корреспондента РИА Новости, несколько тысяч человек собрались у монумента Вашингтону напротив Белого дома.Перед собравшимися выступают уцелевшие в эпизодах массовой стрельбы из Чикаго, Буффало и других городов, которые призывают к правосудию и справедливости."Ежедневная стрельба - это ежедневная проблема", - скандируют собравшиеся.На плакатах манифестантов надписи "сенаторов заменить можно, детей - нельзя", "руки нужны для объятий", "время действовать".В месте проведения акции дежурят многочисленные сотрудники полиции, мероприятие проходит спокойно.
https://ria.ru/20220604/strelba-1793174900.html
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в мире, вашингтон (штат), чикаго
19:35 11.06.2022 (обновлено: 19:49 11.06.2022)
 
В Вашингтоне проходит акция сторонников ужесточения правил оборота оружия

В Вашингтоне проходит многотысячная акция сторонников ужесточения правил оборота оружия

© AFP 2022 / Getty Images/Drew Angerer Акция сторонников ужесточения правил оборота оружия проходит в Вашингтоне
Акция сторонников ужесточения правил оборота оружия проходит в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Drew Angerer
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Многотысячная акция сторонников ужесточения правил оборота оружия в США проходит в американской столице напротив Белого дома.
По оценке корреспондента РИА Новости, несколько тысяч человек собрались у монумента Вашингтону напротив Белого дома.
Покупатели в продуктовом магазине на Маунт-Проспект, штат Иллинойс, США - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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"Ежедневная стрельба - это ежедневная проблема", - скандируют собравшиеся.
На плакатах манифестантов надписи "сенаторов заменить можно, детей - нельзя", "руки нужны для объятий", "время действовать".
В месте проведения акции дежурят многочисленные сотрудники полиции, мероприятие проходит спокойно.
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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В миреВашингтон (штат)Чикаго
 
 
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