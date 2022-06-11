https://ria.ru/20220611/vashington-1794801003.html
В Вашингтоне проходит акция сторонников ужесточения правил оборота оружия
В Вашингтоне проходит акция сторонников ужесточения правил оборота оружия - РИА Новости, 11.06.2022
В Вашингтоне проходит акция сторонников ужесточения правил оборота оружия
Многотысячная акция сторонников ужесточения правил оборота оружия в США проходит в американской столице напротив Белого дома. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T19:35
2022-06-11T19:35
2022-06-11T19:49
в мире
вашингтон (штат)
чикаго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794802085_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_8dd657a1ca6c4e225041566bd8b51b4a.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Многотысячная акция сторонников ужесточения правил оборота оружия в США проходит в американской столице напротив Белого дома.По оценке корреспондента РИА Новости, несколько тысяч человек собрались у монумента Вашингтону напротив Белого дома.Перед собравшимися выступают уцелевшие в эпизодах массовой стрельбы из Чикаго, Буффало и других городов, которые призывают к правосудию и справедливости."Ежедневная стрельба - это ежедневная проблема", - скандируют собравшиеся.На плакатах манифестантов надписи "сенаторов заменить можно, детей - нельзя", "руки нужны для объятий", "время действовать".В месте проведения акции дежурят многочисленные сотрудники полиции, мероприятие проходит спокойно.
https://ria.ru/20220604/strelba-1793174900.html
https://ria.ru/20220603/tserkov-1792777267.html
вашингтон (штат)
чикаго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794802085_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1f4f6da2bdb4f6d8969d888c7c61dd0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), чикаго
19:35 11.06.2022 (обновлено: 19:49 11.06.2022)
В Вашингтоне проходит акция сторонников ужесточения правил оборота оружия
В Вашингтоне проходит многотысячная акция сторонников ужесточения правил оборота оружия