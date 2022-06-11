https://ria.ru/20220611/vashington-1794801003.html

В Вашингтоне проходит акция сторонников ужесточения правил оборота оружия

В Вашингтоне проходит акция сторонников ужесточения правил оборота оружия - РИА Новости, 11.06.2022

В Вашингтоне проходит акция сторонников ужесточения правил оборота оружия

Многотысячная акция сторонников ужесточения правил оборота оружия в США проходит в американской столице напротив Белого дома. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T19:35

2022-06-11T19:35

2022-06-11T19:49

в мире

вашингтон (штат)

чикаго

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Многотысячная акция сторонников ужесточения правил оборота оружия в США проходит в американской столице напротив Белого дома.По оценке корреспондента РИА Новости, несколько тысяч человек собрались у монумента Вашингтону напротив Белого дома.Перед собравшимися выступают уцелевшие в эпизодах массовой стрельбы из Чикаго, Буффало и других городов, которые призывают к правосудию и справедливости."Ежедневная стрельба - это ежедневная проблема", - скандируют собравшиеся.На плакатах манифестантов надписи "сенаторов заменить можно, детей - нельзя", "руки нужны для объятий", "время действовать".В месте проведения акции дежурят многочисленные сотрудники полиции, мероприятие проходит спокойно.

https://ria.ru/20220604/strelba-1793174900.html

https://ria.ru/20220603/tserkov-1792777267.html

вашингтон (штат)

чикаго

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в мире, вашингтон (штат), чикаго