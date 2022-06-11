https://ria.ru/20220611/ukraina-1794795983.html

СМИ: Запад перестал верить в победу Киева

СМИ: Запад перестал верить в победу Киева - РИА Новости, 11.06.2022

СМИ: Запад перестал верить в победу Киева

Ожидания Запада на победу украинских боевиков не оправдались, там больше не верят в "успехи" Киева в противостоянии с Москвой, пишет американская газета The... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T18:59

2022-06-11T18:59

2022-06-11T21:13

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украина

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ожидания Запада на победу украинских боевиков не оправдались, там больше не верят в "успехи" Киева в противостоянии с Москвой, пишет американская газета The Washington Post."На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии. Эти системы стоят на вооружении у восточноевропейских стран, но у них уже закончились излишки, которые можно было бы пожертвовать", — говорится в материале.Западная же помощь прибывает в недостаточном количестве, отмечает журналист.По мнению The Washington Post, из-за превосходящей в разы российской огневой мощи Запад больше не верит в успех украинских боевиков.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны России предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, нато, вооруженные силы украины