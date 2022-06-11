18:59 11.06.2022 (обновлено: 21:13 11.06.2022)
СМИ: Запад перестал верить в победу Киева
WP сообщила об утрате веры Запада в победу ВСУ в спецоперации России на Украине
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley155-мм гаубицы M777 перед погрузкой на самолет для отправки на Украину на авиабазе Марч ВВС США в Калифорнии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley
155-мм гаубицы M777 перед погрузкой на самолет для отправки на Украину на авиабазе Марч ВВС США в Калифорнии
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ожидания Запада на победу украинских боевиков не оправдались, там больше не верят в "успехи" Киева в противостоянии с Москвой, пишет американская газета The Washington Post.
"На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии. Эти системы стоят на вооружении у восточноевропейских стран, но у них уже закончились излишки, которые можно было бы пожертвовать", — говорится в материале.
Западная же помощь прибывает в недостаточном количестве, отмечает журналист.
По мнению The Washington Post, из-за превосходящей в разы российской огневой мощи Запад больше не верит в успех украинских боевиков.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны России предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.