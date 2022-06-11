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СМИ: Запад перестал верить в победу Киева - РИА Новости, 11.06.2022
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СМИ: Запад перестал верить в победу Киева
СМИ: Запад перестал верить в победу Киева - РИА Новости, 11.06.2022
СМИ: Запад перестал верить в победу Киева
Ожидания Запада на победу украинских боевиков не оправдались, там больше не верят в "успехи" Киева в противостоянии с Москвой, пишет американская газета The... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T18:59
2022-06-11T21:13
в мире
украина
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ожидания Запада на победу украинских боевиков не оправдались, там больше не верят в "успехи" Киева в противостоянии с Москвой, пишет американская газета The Washington Post."На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии. Эти системы стоят на вооружении у восточноевропейских стран, но у них уже закончились излишки, которые можно было бы пожертвовать", — говорится в материале.Западная же помощь прибывает в недостаточном количестве, отмечает журналист.По мнению The Washington Post, из-за превосходящей в разы российской огневой мощи Запад больше не верит в успех украинских боевиков.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны России предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html
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РИА Новости
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины
18:59 11.06.2022 (обновлено: 21:13 11.06.2022)
 
СМИ: Запад перестал верить в победу Киева

WP сообщила об утрате веры Запада в победу ВСУ в спецоперации России на Украине

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley155-мм гаубицы M777 перед погрузкой на самолет для отправки на Украину на авиабазе Марч ВВС США в Калифорнии
155-мм гаубицы M777 перед погрузкой на самолет для отправки на Украину на авиабазе Марч ВВС США в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Austin Fraley
155-мм гаубицы M777 перед погрузкой на самолет для отправки на Украину на авиабазе Марч ВВС США в Калифорнии
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Ожидания Запада на победу украинских боевиков не оправдались, там больше не верят в "успехи" Киева в противостоянии с Москвой, пишет американская газета The Washington Post.
"На Украине почти полностью истощились боеприпасы для советского вооружения, которое составляет основу арсенала украинской армии. Эти системы стоят на вооружении у восточноевропейских стран, но у них уже закончились излишки, которые можно было бы пожертвовать", — говорится в материале.
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Западная же помощь прибывает в недостаточном количестве, отмечает журналист.
По мнению The Washington Post, из-за превосходящей в разы российской огневой мощи Запад больше не верит в успех украинских боевиков.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и союзники по НАТО продолжают снабжать Киев техникой для ведения боевых действий. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками вооружений для ВСУ. В Министерстве обороны России предупредили, что склады с амуницией станут законными целями ВКС на Украине.
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