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"Хорошие рассказчики". Посол Украины упрекнул немецких политиков - РИА Новости, 11.06.2022
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"Хорошие рассказчики". Посол Украины упрекнул немецких политиков
"Хорошие рассказчики". Посол Украины упрекнул немецких политиков - РИА Новости, 11.06.2022
"Хорошие рассказчики". Посол Украины упрекнул немецких политиков
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник на фестивале подкастов ZEIT Online обвинил немецких политиков в игнорировании ситуации в его стране и задержке... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T15:50
2022-06-11T16:00
в мире
олаф шольц
украина
киев
признание днр и лнр в россии
андрей мельник
германия
политика
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник на фестивале подкастов ZEIT Online обвинил немецких политиков в игнорировании ситуации в его стране и задержке поставок тяжелого вооружения."Политики в Германии — хорошие рассказчики", — сказал он.По словам дипломата, немецкая позиция обеления и отрицания реальности была очевидна с самого начала украинского кризиса. "Немцы любят сказки, поэтому им здесь их и рассказывали. Мы не можем сидеть сложа руки и расслабляться", — добавил Мельник.Отвечая на вопрос об ответственности бундестага за возможное поражение Украины, он подчеркнул, что на складах бундесвера есть оружие, которое Киев мог получить еще несколько месяцев назад.Кроме того, Мельник отверг опасения по поводу ядерной войны. По его мнению, риски такого развития событий минимальны.Украинский посол постоянно позволяет себе резкие высказывания, осуждая Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву. Так, он говорил, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю", обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "оскорбленной ливерной колбасой".
https://ria.ru/20220531/zavisimost-1791905486.html
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в мире, олаф шольц, украина, киев, признание днр и лнр в россии, андрей мельник, германия, политика, россия
15:50 11.06.2022 (обновлено: 16:00 11.06.2022)
 
"Хорошие рассказчики". Посол Украины упрекнул немецких политиков

Посол Украины в Германии Мельник пристыдил Германию за нежелание поставлять оружие Киеву

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник на фестивале подкастов ZEIT Online обвинил немецких политиков в игнорировании ситуации в его стране и задержке поставок тяжелого вооружения.
"Политики в Германии — хорошие рассказчики", — сказал он.
По словам дипломата, немецкая позиция обеления и отрицания реальности была очевидна с самого начала украинского кризиса.
"Немцы любят сказки, поэтому им здесь их и рассказывали. Мы не можем сидеть сложа руки и расслабляться", — добавил Мельник.
Отвечая на вопрос об ответственности бундестага за возможное поражение Украины, он подчеркнул, что на складах бундесвера есть оружие, которое Киев мог получить еще несколько месяцев назад.
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Кроме того, Мельник отверг опасения по поводу ядерной войны. По его мнению, риски такого развития событий минимальны.
Украинский посол постоянно позволяет себе резкие высказывания, осуждая Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи Киеву. Так, он говорил, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю", обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "оскорбленной ливерной колбасой".
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