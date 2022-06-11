Со стелы у завода в Краматорске сняли советские ордена
"Страна.ua": советские ордена сняли со стелы Новокраматорского машиностроительного завода
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Советские ордена сняли со стелы у Новокраматорского машиностроительного завода в Краматорске, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского активиста.
"Пока в 30 километрах от Краматорска идут бои, в самом городе идет декоммунизация. Они сняли со стелы Новокраматорского машиностроительного завода советские ордена", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".
Завод был основан в 1934 году одним из крупнейших руководителей ВКП(б) и Советского Союза, большевиком Серго Орджоникидзе.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
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