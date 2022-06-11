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Со стелы у завода в Краматорске сняли советские ордена - РИА Новости, 11.06.2022
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Со стелы у завода в Краматорске сняли советские ордена
Со стелы у завода в Краматорске сняли советские ордена - РИА Новости, 11.06.2022
Со стелы у завода в Краматорске сняли советские ордена
Советские ордена сняли со стелы у Новокраматорского машиностроительного завода в Краматорске, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T15:16
2022-06-11T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
украина
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Советские ордена сняли со стелы у Новокраматорского машиностроительного завода в Краматорске, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского активиста."Пока в 30 километрах от Краматорска идут бои, в самом городе идет декоммунизация. Они сняли со стелы Новокраматорского машиностроительного завода советские ордена", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".Завод был основан в 1934 году одним из крупнейших руководителей ВКП(б) и Советского Союза, большевиком Серго Орджоникидзе.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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краматорск
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в мире, краматорск, украина, россия, ссср
15:16 11.06.2022
 
Со стелы у завода в Краматорске сняли советские ордена

"Страна.ua": советские ордена сняли со стелы Новокраматорского машиностроительного завода

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Советские ордена сняли со стелы у Новокраматорского машиностроительного завода в Краматорске, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского активиста.
"Пока в 30 километрах от Краматорска идут бои, в самом городе идет декоммунизация. Они сняли со стелы Новокраматорского машиностроительного завода советские ордена", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".
Завод был основан в 1934 году одним из крупнейших руководителей ВКП(б) и Советского Союза, большевиком Серго Орджоникидзе.
Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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