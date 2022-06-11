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Со стелы у завода в Краматорске сняли советские ордена

Со стелы у завода в Краматорске сняли советские ордена - РИА Новости, 11.06.2022

Со стелы у завода в Краматорске сняли советские ордена

Советские ордена сняли со стелы у Новокраматорского машиностроительного завода в Краматорске, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T15:16

2022-06-11T15:16

2022-06-11T15:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Советские ордена сняли со стелы у Новокраматорского машиностроительного завода в Краматорске, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского активиста."Пока в 30 километрах от Краматорска идут бои, в самом городе идет декоммунизация. Они сняли со стелы Новокраматорского машиностроительного завода советские ордена", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны".Завод был основан в 1934 году одним из крупнейших руководителей ВКП(б) и Советского Союза, большевиком Серго Орджоникидзе.Процесс декоммунизации на Украине был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220426/demontazh-1785635751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, краматорск, украина, россия, ссср