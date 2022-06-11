https://ria.ru/20220611/ukraina-1794763813.html

В Канаде подтвердили, что Запад призывает Киев уступить часть территорий

В Канаде подтвердили, что Запад призывает Киев уступить часть территорий - РИА Новости, 11.06.2022

В Канаде подтвердили, что Запад призывает Киев уступить часть территорий

Усталость Запада от украинского кризиса выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий, заявил депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T14:15

2022-06-11T14:15

2022-06-11T16:01

в мире

канада

эммануэль макрон

владимир зеленский

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

украина

киев

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Усталость Запада от украинского кризиса выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий, заявил депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер.Ведутся разговоры о том, чтобы Украина отдала свои территории, подтвердил Бейкер, добавив, что его это беспокоит.Ранее Владимир Зеленский отметил, что в мире нарастает усталость от ситуации на Украине и Киев начинают толкать к невыгодному для него результату в вопросе договоренностей с Москвой.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что требования к Украине озвучены, Киеву они хорошо известны, но местные власти отказываются от переговоров, вероятно, под нажимом кураторов. Об этом же говорил глава МИД Сергей Лавров, по мнению которого западаные страны используют Украину в качестве инструмента истощения и нанесения России поражения на поле боя.

https://ria.ru/20220611/strategiya-1794710807.html

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в мире, канада, эммануэль макрон, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, украина, киев