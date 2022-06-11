Рейтинг@Mail.ru
В Канаде заявили, что у страны нет обещанного Украине оружия - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/ukraina-1794763260.html
В Канаде заявили, что у страны нет обещанного Украине оружия
В Канаде заявили, что у страны нет обещанного Украине оружия - РИА Новости, 11.06.2022
В Канаде заявили, что у страны нет обещанного Украине оружия
Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что поставки вооружений Украине ложатся тяжелым грузом на бюджет Канады, стране... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:12
2022-06-11T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
канада
украина
сша
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cda85873d19e2c7adc97421da3ca0f2.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что поставки вооружений Украине ложатся тяжелым грузом на бюджет Канады, стране приходится покупать оружие у США.По его словам, Оттава уже поставила оружия на Украину на сумму 200 миллионов долларов, из которых 100 миллионов пришлись на тяжелые вооружения, в том числе гаубицы М777 howitzer и боеприпасы к ним. Также Канада на днях согласовала пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, добавил он.Посол РФ в Канаде Олег Степанов ранее заявил, что накачка Украины канадским оружием Киеву не поможет, однако подливает масла в огонь конфликта. Он также подчеркнул, что канадское правительство выбрало самый деструктивный путь с точки зрения вовлечения в дела вокруг Украины.
https://ria.ru/20220527/ukraina-1791094624.html
канада
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786321438_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dc91cce93f1fb7e50d402d2645988b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, украина, сша, вооруженные силы украины
14:12 11.06.2022
 
В Канаде заявили, что у страны нет обещанного Украине оружия

Депутат Бейкер: у Канады нет обещанного Украине оружия, его приходится покупать у США

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка боеприпасов для отправки на Украину из США
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину из США - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину из США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что поставки вооружений Украине ложатся тяжелым грузом на бюджет Канады, стране приходится покупать оружие у США.
По его словам, Оттава уже поставила оружия на Украину на сумму 200 миллионов долларов, из которых 100 миллионов пришлись на тяжелые вооружения, в том числе гаубицы М777 howitzer и боеприпасы к ним. Также Канада на днях согласовала пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, добавил он.
"Для такой страны как Канада, которая имеет относительно маленькую армию, это очень значительные деньги. Мы это оружие не имеем у себя, мы должны его покупать на международном рынке и работаем с Соединенными Штатами", - заявил Бейкер в эфире телеканала "Украина 24".
Посол РФ в Канаде Олег Степанов ранее заявил, что накачка Украины канадским оружием Киеву не поможет, однако подливает масла в огонь конфликта. Он также подчеркнул, что канадское правительство выбрало самый деструктивный путь с точки зрения вовлечения в дела вокруг Украины.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 12:04Специальная военная операция на Украине
В Канаде признались, что уже семь лет обучают украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКанадаУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала