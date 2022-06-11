https://ria.ru/20220611/ukraina-1794763260.html

В Канаде заявили, что у страны нет обещанного Украине оружия

В Канаде заявили, что у страны нет обещанного Украине оружия - РИА Новости, 11.06.2022

В Канаде заявили, что у страны нет обещанного Украине оружия

Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что поставки вооружений Украине ложатся тяжелым грузом на бюджет Канады, стране... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T14:12

2022-06-11T14:12

2022-06-11T14:12

специальная военная операция на украине

в мире

канада

украина

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что поставки вооружений Украине ложатся тяжелым грузом на бюджет Канады, стране приходится покупать оружие у США.По его словам, Оттава уже поставила оружия на Украину на сумму 200 миллионов долларов, из которых 100 миллионов пришлись на тяжелые вооружения, в том числе гаубицы М777 howitzer и боеприпасы к ним. Также Канада на днях согласовала пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, добавил он.Посол РФ в Канаде Олег Степанов ранее заявил, что накачка Украины канадским оружием Киеву не поможет, однако подливает масла в огонь конфликта. Он также подчеркнул, что канадское правительство выбрало самый деструктивный путь с точки зрения вовлечения в дела вокруг Украины.

https://ria.ru/20220527/ukraina-1791094624.html

канада

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, канада, украина, сша, вооруженные силы украины