https://ria.ru/20220611/ukraina-1794763260.html
В Канаде заявили, что у страны нет обещанного Украине оружия
В Канаде заявили, что у страны нет обещанного Украине оружия - РИА Новости, 11.06.2022
В Канаде заявили, что у страны нет обещанного Украине оружия
Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что поставки вооружений Украине ложатся тяжелым грузом на бюджет Канады, стране... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:12
2022-06-11T14:12
2022-06-11T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
канада
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что поставки вооружений Украине ложатся тяжелым грузом на бюджет Канады, стране приходится покупать оружие у США.По его словам, Оттава уже поставила оружия на Украину на сумму 200 миллионов долларов, из которых 100 миллионов пришлись на тяжелые вооружения, в том числе гаубицы М777 howitzer и боеприпасы к ним. Также Канада на днях согласовала пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, добавил он.Посол РФ в Канаде Олег Степанов ранее заявил, что накачка Украины канадским оружием Киеву не поможет, однако подливает масла в огонь конфликта. Он также подчеркнул, что канадское правительство выбрало самый деструктивный путь с точки зрения вовлечения в дела вокруг Украины.
https://ria.ru/20220527/ukraina-1791094624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, украина, сша, вооруженные силы украины
В Канаде заявили, что у страны нет обещанного Украине оружия
Депутат Бейкер: у Канады нет обещанного Украине оружия, его приходится покупать у США