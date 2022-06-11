https://ria.ru/20220611/ukraina-1794754350.html
Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей
Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 11.06.2022
Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей
На Украине прогнозируют дефицит арбузов и черешни после потери Запорожской и Херсонской областей, заявил первый заместитель министра аграрной политики и... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T13:15
2022-06-11T13:15
2022-06-11T14:05
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. На Украине прогнозируют дефицит арбузов и черешни после потери Запорожской и Херсонской областей, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий.Таким образом Высоцкий подтвердил отсутствие у Киева альтернативы херсонским и запорожским арбузам.Чиновник также отметил сложную ситуацию с черешней, которая в основном выращивается в Мелитополе, находящемся под контролем российской армии.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливают торговые связи с Крымом. Регионы заявляют о планах войти в состав России.Ранее в субботу первые жители двух областей получили российские паспорта.
https://ria.ru/20220608/zerno-1793961298.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская область, одесская область, херсонская область
13:15 11.06.2022 (обновлено: 14:05 11.06.2022)
Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей
Замминистра Высоцкий предрек Украине дефицит арбузов после потери Запорожья и Херсонщины