https://ria.ru/20220611/ukraina-1794754350.html

Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей

Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 11.06.2022

Украина лишилась арбузов из-за потери Запорожской и Херсонской областей

На Украине прогнозируют дефицит арбузов и черешни после потери Запорожской и Херсонской областей, заявил первый заместитель министра аграрной политики и... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T13:15

2022-06-11T13:15

2022-06-11T14:05

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. На Украине прогнозируют дефицит арбузов и черешни после потери Запорожской и Херсонской областей, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий.Таким образом Высоцкий подтвердил отсутствие у Киева альтернативы херсонским и запорожским арбузам.Чиновник также отметил сложную ситуацию с черешней, которая в основном выращивается в Мелитополе, находящемся под контролем российской армии.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль всю Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливают торговые связи с Крымом. Регионы заявляют о планах войти в состав России.Ранее в субботу первые жители двух областей получили российские паспорта.

https://ria.ru/20220608/zerno-1793961298.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, запорожская область, одесская область, херсонская область