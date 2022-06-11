https://ria.ru/20220611/ukraina-1794740203.html

Британцы предупредили о попытках США избавиться от Зеленского

Британцы предупредили о попытках США избавиться от Зеленского - РИА Новости, 11.06.2022

Британцы предупредили о попытках США избавиться от Зеленского

Читатели британского таблоида Daily Express пришли к мнению, что Вашингтон в скором времени попытается избавиться от президента Украины Владимира Зеленского,... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:16

2022-06-11T11:16

2022-06-11T12:09

в мире

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

вашингтон (штат)

россия

нато

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Express пришли к мнению, что Вашингтон в скором времени попытается избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он не оправдал ожиданий в конфликте с Россией."Юморист тогда — юморист сейчас. И не очень благодарный при этом. Зеленский подвел своего хозяина, и США теперь хотят его похоронить", — согласился другой."Зеленский — неудачник, которого скоро забудет Европа. Ей будет стыдно за то, что она помогала Киеву", — отметил еще один комментатор."Зеленский, ты проиграешь и тебя арестуют. Твои друзья выбрали путь голода, боли и лжи", — добавил четвертый пользователь."То, что Украина делала с мирным населением Донбасса, — не повод для гордости", — заключили читатели.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220610/ukraina-1794597971.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220610/dzhabarov-1794500015.html

украина

вашингтон (штат)

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, вашингтон (штат), россия, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии