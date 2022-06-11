11:16 11.06.2022 (обновлено: 12:09 11.06.2022)
Британцы предупредили о попытках США избавиться от Зеленского
Читатели Daily Express предупредили о попытках США избавиться от Зеленского
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Express пришли к мнению, что Вашингтон в скором времени попытается избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он не оправдал ожиданий в конфликте с Россией.
"Никогда не забывайте, что в конфликте виноваты США. Украина — инструмент, который подвел своего хозяина. Вашингтон отчаянно пытается похоронить Зеленского и уберется с Украины, когда там воцарится хаос", — написал один из пользователей.
"Юморист тогда — юморист сейчас. И не очень благодарный при этом. Зеленский подвел своего хозяина, и США теперь хотят его похоронить", — согласился другой.
"Зеленский — неудачник, которого скоро забудет Европа. Ей будет стыдно за то, что она помогала Киеву", — отметил еще один комментатор.
"Зеленский, ты проиграешь и тебя арестуют. Твои друзья выбрали путь голода, боли и лжи", — добавил четвертый пользователь.
"То, что Украина делала с мирным населением Донбасса, — не повод для гордости", — заключили читатели.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.