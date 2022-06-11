Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила на Украине Су-25 и два МиГ-29 - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/ukraina-1794740011.html
Российская ПВО за сутки сбила на Украине Су-25 и два МиГ-29
Российская ПВО за сутки сбила на Украине Су-25 и два МиГ-29 - РИА Новости, 11.06.2022
Российская ПВО за сутки сбила на Украине Су-25 и два МиГ-29
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25 и 12 беспилотников, заявил в субботу официальный... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:15
2022-06-11T14:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
николаевская область
харьковская область
миг-29
су-25
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778320669_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cc54fdd59ce5b6667f51491c065478a.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25 и 12 беспилотников, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области", - сказал он.Кроме того, российская ПВО сбила 12 украинских дронов в Харьковской области и ЛНР, а также три снаряда РСЗО "Ураган".
украина
николаевская область
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778320669_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_92257803371d95a057d7e8c265b81159.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), николаевская область, харьковская область, миг-29, су-25
11:15 11.06.2022 (обновлено: 14:00 11.06.2022)
 
Российская ПВО за сутки сбила на Украине Су-25 и два МиГ-29

Минобороны: силы ПВО сбили два МиГ-29 в Николаевской области и Су-25 в Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25 и 12 беспилотников, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области", - сказал он.
Кроме того, российская ПВО сбила 12 украинских дронов в Харьковской области и ЛНР, а также три снаряда РСЗО "Ураган".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Николаевская областьХарьковская областьМиГ-29Су-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала