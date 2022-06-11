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Российская ПВО за сутки сбила на Украине Су-25 и два МиГ-29
Российская ПВО за сутки сбила на Украине Су-25 и два МиГ-29 - РИА Новости, 11.06.2022
Российская ПВО за сутки сбила на Украине Су-25 и два МиГ-29
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25 и 12 беспилотников, заявил в субботу официальный... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:15
2022-06-11T11:15
2022-06-11T14:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
николаевская область
харьковская область
миг-29
су-25
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25 и 12 беспилотников, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области", - сказал он.Кроме того, российская ПВО сбила 12 украинских дронов в Харьковской области и ЛНР, а также три снаряда РСЗО "Ураган".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), николаевская область, харьковская область, миг-29, су-25
11:15 11.06.2022 (обновлено: 14:00 11.06.2022)
Российская ПВО за сутки сбила на Украине Су-25 и два МиГ-29
Минобороны: силы ПВО сбили два МиГ-29 в Николаевской области и Су-25 в Харьковской области