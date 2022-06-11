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Российская ПВО за сутки сбила на Украине Су-25 и два МиГ-29

Российская ПВО за сутки сбила на Украине Су-25 и два МиГ-29 - РИА Новости, 11.06.2022

Российская ПВО за сутки сбила на Украине Су-25 и два МиГ-29

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25 и 12 беспилотников, заявил в субботу официальный... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:15

2022-06-11T11:15

2022-06-11T14:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

николаевская область

харьковская область

миг-29

су-25

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25 и 12 беспилотников, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты: два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области", - сказал он.Кроме того, российская ПВО сбила 12 украинских дронов в Харьковской области и ЛНР, а также три снаряда РСЗО "Ураган".

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николаевская область

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), николаевская область, харьковская область, миг-29, су-25