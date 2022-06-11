https://ria.ru/20220611/ukraina-1794739567.html

Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1"

Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" - РИА Новости, 11.06.2022

Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1"

Российскими военными на Украине уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:11

2022-06-11T11:11

2022-06-11T14:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

бук (зенитный ракетный комплекс)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российскими военными на Украине уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Как уточнил Конашенков, за прошедшие сутки поражено пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Малая Ильиновка и Лисичанск Луганской Народной Республики, а также уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Миньковки Донецкой Народной Республики.

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы украины