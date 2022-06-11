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Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1"
Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1" - РИА Новости, 11.06.2022
Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1"
Российскими военными на Украине уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:11
2022-06-11T11:11
2022-06-11T14:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Российскими военными на Украине уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Как уточнил Конашенков, за прошедшие сутки поражено пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Малая Ильиновка и Лисичанск Луганской Народной Республики, а также уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Миньковки Донецкой Народной Республики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы украины
11:11 11.06.2022 (обновлено: 14:00 11.06.2022)
Российские военные уничтожили украинский ЗРК "Бук-М1"
Минобороны: ВС России поразили пять огневых позиций РСЗО ВСУ и уничтожили ЗРК "Бук-М1"