05:22 11.06.2022 (обновлено: 09:53 11.06.2022)
СМИ: экс-президента Боливии приговорили к 10 годам тюрьмы
Газета El Deber: экс-президента Боливии Аньес осудили на 10 лет тюрьмы за госпереворот
© AP Photo / Natacha PisarenkoЭкс-президент Боливии Жанин Аньес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Экс-президент Боливии Жанин Аньес. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Суд Боливии приговорил экс-президента страны Жанин Аньес к 10 годам тюрьмы по делу о госперевороте 2019 года, сообщает газета El Deber.
Генпрокуратура Боливии просила приговорить Аньес к 15 годам тюрьмы.
По данным газеты, суд сообщил вердикт сторонам, но обоснование будет опубликовано в ближайшие дни.
Полиция задержала экс-президента в ночь на 13 марта 2021 года по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте. По мнению следствия, она незаконно провозгласила себя президентом Боливии без соблюдения норм конституции и законов. Судебное разбирательство по делу о госперевороте началось 28 марта, но в тот же день было перенесено на апрель из-за нервного срыва, который случился у обвиняемой на заседании.
После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.
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