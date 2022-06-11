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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 18 июня

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 18 июня - РИА Новости, 11.06.2022

Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 18 июня

Росавиация продлила еще на неделю режим ограничения полетов на юг и в центральную часть России, следует из сообщения на сайте ведомства. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T09:37

2022-06-11T09:37

2022-06-11T11:32

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Росавиация продлила еще на неделю режим ограничения полетов на юг и в центральную часть России, следует из сообщения на сайте ведомства."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года, 03:45 по московскому времени", — говорится в релизе.Таким образом, по-прежнему нельзя вылететь в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Авиакомпаниям рекомендуют строить альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные российские аэропорты работают штатно.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели с 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру не раз продлевали.Из-за этого, а также из-за антироссийских санкций авиаперевозчики были вынуждены массово отменять рейсы и возвращать пассажирам деньги за билеты. Чтобы возместить эти затраты, правительство выделило 19,5 миллиарда рублей. Субсидии получат 20 авиакомпаний, в том числе "Аэрофлот" — почти 11,5 миллиарда, S7 — 2,9 миллиарда, "Победа" — 980 миллионов.

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