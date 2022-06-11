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В Херсонской области установят новые тарифы на ЖКУ - РИА Новости, 11.06.2022
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В Херсонской области установят новые тарифы на ЖКУ
В Херсонской области установят новые тарифы на ЖКУ - РИА Новости, 11.06.2022
В Херсонской области установят новые тарифы на ЖКУ
Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги установят в Херсонской области с июля, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T12:14
2022-06-11T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
запорожская область
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги установят в Херсонской области с июля, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что жителей Херсонской области временно освободили от уплаты за жилищно-коммунальные услуги по украинским тарифам."Начнем с июля новую тарифную учетную форму, и в этом направлении это все будет соотноситься к справедливому и социальному равенству", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram- канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , запорожская область, украина, россия
12:14 11.06.2022
 
В Херсонской области установят новые тарифы на ЖКУ

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: в регионе установят новые тарифы ЖКУ

© РИА НовостиСело Казачьи Лагеря в Херсонской области
Село Казачьи Лагеря в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости
Село Казачьи Лагеря в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги установят в Херсонской области с июля, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.
Ранее сообщалось, что жителей Херсонской области временно освободили от уплаты за жилищно-коммунальные услуги по украинским тарифам.
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"Начнем с июля новую тарифную учетную форму, и в этом направлении это все будет соотноситься к справедливому и социальному равенству", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram- канале.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьЗапорожская областьУкраинаРоссия
 
 
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