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В Херсонской области установят новые тарифы на ЖКУ

В Херсонской области установят новые тарифы на ЖКУ - РИА Новости, 11.06.2022

В Херсонской области установят новые тарифы на ЖКУ

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги установят в Херсонской области с июля, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T12:14

2022-06-11T12:14

2022-06-11T12:14

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги установят в Херсонской области с июля, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что жителей Херсонской области временно освободили от уплаты за жилищно-коммунальные услуги по украинским тарифам."Начнем с июля новую тарифную учетную форму, и в этом направлении это все будет соотноситься к справедливому и социальному равенству", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram- канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220611/ekonomika-1794738099.html

херсонская область

запорожская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , запорожская область, украина, россия