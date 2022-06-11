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В Херсонской области установят новые тарифы на ЖКУ
В Херсонской области установят новые тарифы на ЖКУ - РИА Новости, 11.06.2022
В Херсонской области установят новые тарифы на ЖКУ
Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги установят в Херсонской области с июля, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T12:14
2022-06-11T12:14
2022-06-11T12:14
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости. Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги установят в Херсонской области с июля, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.Ранее сообщалось, что жителей Херсонской области временно освободили от уплаты за жилищно-коммунальные услуги по украинским тарифам."Начнем с июля новую тарифную учетную форму, и в этом направлении это все будет соотноситься к справедливому и социальному равенству", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram- канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220611/ekonomika-1794738099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , запорожская область, украина, россия
В Херсонской области установят новые тарифы на ЖКУ
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: в регионе установят новые тарифы ЖКУ