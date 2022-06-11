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Путин принял закон, обязывающий ведение гражданских дел одним составом суда - РИА Новости, 11.06.2022
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Путин принял закон, обязывающий ведение гражданских дел одним составом суда
Путин принял закон, обязывающий ведение гражданских дел одним составом суда - РИА Новости, 11.06.2022
Путин принял закон, обязывающий ведение гражданских дел одним составом суда
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий, что судебное разбирательство по гражданским делам должен вести один состав суда,... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T19:18
2022-06-11T19:18
владимир путин
законодательство
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий, что судебное разбирательство по гражданским делам должен вести один состав суда, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ исключает из практики судов произвольную передачу дела от одного судьи другому, а также произвольную замену судей при коллегиальном рассмотрении дела. Согласно закону, начатое одним составом суда дело должно быть доведено до конца тем же составом.
https://ria.ru/20220611/putin-1794792585.html
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владимир путин, законодательство
19:18 11.06.2022
 
Путин принял закон, обязывающий ведение гражданских дел одним составом суда

Путин подписал закон о ведении разбирательств по гражданским делам одним составом суда

CC0 / Sora Shimazaki / Молоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
CC0 / Sora Shimazaki /
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий, что судебное разбирательство по гражданским делам должен вести один состав суда, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ исключает из практики судов произвольную передачу дела от одного судьи другому, а также произвольную замену судей при коллегиальном рассмотрении дела. Согласно закону, начатое одним составом суда дело должно быть доведено до конца тем же составом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
Вчера, 18:20
Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России
 
Владимир ПутинЗаконодательство
 
 
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