https://ria.ru/20220611/sud-1794799081.html
Путин принял закон, обязывающий ведение гражданских дел одним составом суда
Путин принял закон, обязывающий ведение гражданских дел одним составом суда - РИА Новости, 11.06.2022
Путин принял закон, обязывающий ведение гражданских дел одним составом суда
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий, что судебное разбирательство по гражданским делам должен вести один состав суда,... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T19:18
2022-06-11T19:18
2022-06-11T19:18
владимир путин
законодательство
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий, что судебное разбирательство по гражданским делам должен вести один состав суда, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ исключает из практики судов произвольную передачу дела от одного судьи другому, а также произвольную замену судей при коллегиальном рассмотрении дела. Согласно закону, начатое одним составом суда дело должно быть доведено до конца тем же составом.
https://ria.ru/20220611/putin-1794792585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, законодательство
Путин принял закон, обязывающий ведение гражданских дел одним составом суда
Путин подписал закон о ведении разбирательств по гражданским делам одним составом суда