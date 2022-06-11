https://ria.ru/20220611/sud-1794799081.html

Путин принял закон, обязывающий ведение гражданских дел одним составом суда

Путин принял закон, обязывающий ведение гражданских дел одним составом суда - РИА Новости, 11.06.2022

Путин принял закон, обязывающий ведение гражданских дел одним составом суда

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий, что судебное разбирательство по гражданским делам должен вести один состав суда,... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T19:18

2022-06-11T19:18

2022-06-11T19:18

владимир путин

законодательство

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий, что судебное разбирательство по гражданским делам должен вести один состав суда, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ исключает из практики судов произвольную передачу дела от одного судьи другому, а также произвольную замену судей при коллегиальном рассмотрении дела. Согласно закону, начатое одним составом суда дело должно быть доведено до конца тем же составом.

https://ria.ru/20220611/putin-1794792585.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, законодательство