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Суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР - РИА Новости, 11.06.2022
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Суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР
Суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР - РИА Новости, 11.06.2022
Суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР
Суд над наемником из Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины, состоится не в ДНР, а на его родине, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T15:22
2022-06-11T16:21
в мире
донецкая народная республика
южная корея
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Суд над наемником из Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины, состоится не в ДНР, а на его родине, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова."Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал", — сказала она в эфире проекта "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220611/dnr-1794771842.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, южная корея
15:22 11.06.2022 (обновлено: 16:21 11.06.2022)
 
Суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР

Глава МИД ДНР: суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР, а в его стране

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой Народной Республики
Флаг Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Суд над наемником из Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины, состоится не в ДНР, а на его родине, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.
"Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал", — сказала она в эфире проекта "Соловьев Live".
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
15:11Специальная военная операция на Украине
МИД ДНР: Британия и Марокко могут направить адвокатов для своих граждан
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЮжная Корея
 
 
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