https://ria.ru/20220611/sud-1794772718.html
Суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР
Суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР - РИА Новости, 11.06.2022
Суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР
Суд над наемником из Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины, состоится не в ДНР, а на его родине, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T15:22
2022-06-11T15:22
2022-06-11T16:21
в мире
донецкая народная республика
южная корея
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Суд над наемником из Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины, состоится не в ДНР, а на его родине, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова."Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал", — сказала она в эфире проекта "Соловьев Live".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, южная корея
15:22 11.06.2022 (обновлено: 16:21 11.06.2022)
Суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР
Глава МИД ДНР: суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР, а в его стране