https://ria.ru/20220611/sud-1794772718.html

Суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР

Суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР - РИА Новости, 11.06.2022

Суд над наемником из Южной Кореи состоится не в ДНР

Суд над наемником из Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины, состоится не в ДНР, а на его родине, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T15:22

2022-06-11T15:22

2022-06-11T16:21

в мире

донецкая народная республика

южная корея

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Суд над наемником из Южной Кореи, воевавшим на стороне Украины, состоится не в ДНР, а на его родине, заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова."Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал", — сказала она в эфире проекта "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220611/dnr-1794771842.html

донецкая народная республика

южная корея

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, южная корея