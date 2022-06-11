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В ДНР готовят суд над наемником из Южной Кореи - РИА Новости, 11.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/sud-1794767087.html
В ДНР готовят суд над наемником из Южной Кореи
В ДНР готовят суд над наемником из Южной Кореи - РИА Новости, 11.06.2022
В ДНР готовят суд над наемником из Южной Кореи
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики сообщила о подготовке к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшем на стороне украинских войск. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T14:45
2022-06-11T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
южная корея
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики сообщила о подготовке к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшем на стороне украинских войск."Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал", — сообщила она в эфире "Соловьев Live".На Украине большое количество наемников воюет на стороне ВСУ, их дела будут рассматривать по мере сдачи в плен, добавила Никонорова.На этой неделе в ДНР прошел суд над двумя гражданами Великобритании Шоном Пиннером и Эйденом Аслином, а также над подданным Марокко Саадуном Брагимом. Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Девятого июня их приговорили к смертной казни. Все трое признали свою вину в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". По законам республики, приговор можно оспорить в течение месяца.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220610/naemniki-1794557537.html
https://ria.ru/20220609/prigovor-1794389869.html
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южная корея
донецкая народная республика
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в мире, южная корея, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков
14:45 11.06.2022 (обновлено: 15:28 11.06.2022)
 
В ДНР готовят суд над наемником из Южной Кореи

Глава МИД ДНР Никонорова заявила о подготовке суда над наемником из Южной Кореи

© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной РеспубликиГенеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики сообщила о подготовке к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшем на стороне украинских войск.
"Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал", — сообщила она в эфире "Соловьев Live".
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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На этой неделе в ДНР прошел суд над двумя гражданами Великобритании Шоном Пиннером и Эйденом Аслином, а также над подданным Марокко Саадуном Брагимом. Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЮжная КореяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаИгорь Конашенков
 
 
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