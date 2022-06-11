14:45 11.06.2022 (обновлено: 15:28 11.06.2022)
В ДНР готовят суд над наемником из Южной Кореи
Глава МИД ДНР Никонорова заявила о подготовке суда над наемником из Южной Кореи
© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной РеспубликиГенеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики сообщила о подготовке к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшем на стороне украинских войск.
"Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал", — сообщила она в эфире "Соловьев Live".
На Украине большое количество наемников воюет на стороне ВСУ, их дела будут рассматривать по мере сдачи в плен, добавила Никонорова.
На этой неделе в ДНР прошел суд над двумя гражданами Великобритании Шоном Пиннером и Эйденом Аслином, а также над подданным Марокко Саадуном Брагимом. Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.
Девятого июня их приговорили к смертной казни. Все трое признали свою вину в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". По законам республики, приговор можно оспорить в течение месяца.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.