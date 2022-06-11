https://ria.ru/20220611/sud-1794767087.html

В ДНР готовят суд над наемником из Южной Кореи

В ДНР готовят суд над наемником из Южной Кореи - РИА Новости, 11.06.2022

В ДНР готовят суд над наемником из Южной Кореи

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики сообщила о подготовке к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшем на стороне украинских войск. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T14:45

2022-06-11T14:45

2022-06-11T15:28

специальная военная операция на украине

в мире

южная корея

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

игорь конашенков

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики сообщила о подготовке к суду над гражданином Южной Кореи, воевавшем на стороне украинских войск."Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал", — сообщила она в эфире "Соловьев Live".На Украине большое количество наемников воюет на стороне ВСУ, их дела будут рассматривать по мере сдачи в плен, добавила Никонорова.На этой неделе в ДНР прошел суд над двумя гражданами Великобритании Шоном Пиннером и Эйденом Аслином, а также над подданным Марокко Саадуном Брагимом. Они сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Девятого июня их приговорили к смертной казни. Все трое признали свою вину в вооруженной агрессии, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". По законам республики, приговор можно оспорить в течение месяца.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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https://ria.ru/20220609/prigovor-1794389869.html

https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794154630.html

южная корея

донецкая народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

в мире, южная корея, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков