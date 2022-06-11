09:07 11.06.2022 (обновлено: 13:22 11.06.2022)
США создали условия для новой "Большой восьмерки" с Россией, заявил Володин
Спикер Госдумы Володин заявил о формировании новой "Большой восьмерки" из-за санкций США
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США сами выстроили условия, при которых Россия и другие страны, создающие равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, вошли в "новую "Большую восьмерку".
"США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией "новую "Большую восьмерку", — сообщил в своем Telegram-канале Володин.
Политик считает, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает "трещать под нагрузкой введенных против России санкций": за первый квартал этого года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на наивысший уровень с декабря 1981 года, который достиг 8,6%.
Формирование новых точек роста в мире, как пишет Володин, произошло из-за разрыва существующих экономических отношений Вашингтоном и его союзниками.
США продолжают создавать напряженность в мире, "проседая" в экономическом плане, считает политик. По его словам, Штаты делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других, "а это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире".