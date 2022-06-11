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США создали условия для новой "Большой восьмерки" с Россией, заявил Володин - РИА Новости, 11.06.2022
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США создали условия для новой "Большой восьмерки" с Россией, заявил Володин
США создали условия для новой "Большой восьмерки" с Россией, заявил Володин - РИА Новости, 11.06.2022
США создали условия для новой "Большой восьмерки" с Россией, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США сами выстроили условия, при которых Россия и другие страны, создающие равноправный диалог и взаимовыгодные... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T09:07
2022-06-11T13:22
россия
политика
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США сами выстроили условия, при которых Россия и другие страны, создающие равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, вошли в "новую "Большую восьмерку"."США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией "новую "Большую восьмерку", — сообщил в своем Telegram-канале Володин.Политик считает, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает "трещать под нагрузкой введенных против России санкций": за первый квартал этого года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на наивысший уровень с декабря 1981 года, который достиг 8,6%.Формирование новых точек роста в мире, как пишет Володин, произошло из-за разрыва существующих экономических отношений Вашингтоном и его союзниками."Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу", — пишет он.США продолжают создавать напряженность в мире, "проседая" в экономическом плане, считает политик. По его словам, Штаты делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других, "а это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире".
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россия, политика, вячеслав володин, госдума рф
09:07 11.06.2022 (обновлено: 13:22 11.06.2022)
 
США создали условия для новой "Большой восьмерки" с Россией, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин заявил о формировании новой "Большой восьмерки" из-за санкций США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США сами выстроили условия, при которых Россия и другие страны, создающие равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, вошли в "новую "Большую восьмерку".
"США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией "новую "Большую восьмерку", — сообщил в своем Telegram-канале Володин.
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Политик считает, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает "трещать под нагрузкой введенных против России санкций": за первый квартал этого года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на наивысший уровень с декабря 1981 года, который достиг 8,6%.
Формирование новых точек роста в мире, как пишет Володин, произошло из-за разрыва существующих экономических отношений Вашингтоном и его союзниками.
"Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу", — пишет он.
США продолжают создавать напряженность в мире, "проседая" в экономическом плане, считает политик. По его словам, Штаты делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других, "а это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире".
 
РоссияПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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