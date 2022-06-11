https://ria.ru/20220611/ssha-1794719389.html

США создали условия для новой "Большой восьмерки" с Россией, заявил Володин

США создали условия для новой "Большой восьмерки" с Россией, заявил Володин - РИА Новости, 11.06.2022

США создали условия для новой "Большой восьмерки" с Россией, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США сами выстроили условия, при которых Россия и другие страны, создающие равноправный диалог и взаимовыгодные... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T09:07

2022-06-11T09:07

2022-06-11T13:22

россия

политика

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США сами выстроили условия, при которых Россия и другие страны, создающие равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, вошли в "новую "Большую восьмерку"."США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией "новую "Большую восьмерку", — сообщил в своем Telegram-канале Володин.Политик считает, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии, Канады продолжает "трещать под нагрузкой введенных против России санкций": за первый квартал этого года в США зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на наивысший уровень с декабря 1981 года, который достиг 8,6%.Формирование новых точек роста в мире, как пишет Володин, произошло из-за разрыва существующих экономических отношений Вашингтоном и его союзниками."Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция — по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу", — пишет он.США продолжают создавать напряженность в мире, "проседая" в экономическом плане, считает политик. По его словам, Штаты делают все, чтобы решить свои проблемы за счет других, "а это неминуемо приведет к потере гегемонии в мире".

https://ria.ru/20220608/voennye-1794086117.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, вячеслав володин, госдума рф