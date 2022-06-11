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В США объяснили, почему санкции против России "отрезвили" Вашингтон

В США объяснили, почему санкции против России "отрезвили" Вашингтон - РИА Новости, 11.06.2022

В США объяснили, почему санкции против России "отрезвили" Вашингтон

Вашингтон переоценил свои рычаги воздействия на страны мира с целью введения санкций против России, что должно "отрезвить" американское руководство, пишет... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T04:05

2022-06-11T04:05

2022-06-11T04:05

в мире

сша

россия

санкции в отношении россии

владимир путин

нато

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Вашингтон переоценил свои рычаги воздействия на страны мира с целью введения санкций против России, что должно "отрезвить" американское руководство, пишет обозреватель The American Conservative Тед Карпентер.Как отмечает автор, правительства всего мира колеблются в вопросах "прямого осуждения" действий России и тем более поддержки позиции НАТО по кризису на Украине. "Еще меньше они горят желанием поддерживать жесткие санкции под эгидой США. За вычетом НАТО и рассеянных по Азии американских союзников никакой поддержкой санкции не пользуются. Так было еще в первый месяц конфликта, а с тех пор проявилось еще отчетливее", - указывает он.По его словам, "тревожным звоночком" оказалось голосование в Генассамблее ООН по критике российской спецоперации, когда 35 стран предпочли воздержаться. "С самого начала всемирная антироссийская коалиция под эгидой США казалась шаткой и вялой. А со временем ситуация лишь усугубилась", - подчеркивает Карпентер.Так, африканские страны не видят для себя особенной выгоды в поддержке Запада, а конкретные экономические интересы тоже подталкивают Черный континент к нейтралитету. Часть Латинской Америки также отказалась вести экономическую войну с Россией, при этом больше всего антироссийскую стратегию США омрачают Бразилия и Мексика: два крупнейших политических и экономических игрока в регионе, замечает он.Не сулит США ничего хорошего, по его словам, и то, что в стороне от противостояния Запада с Россией остались Китай и Индия, которые наотрез отказываются вводить против Москвы экономические санкции. "Попытки сохранить нейтралитет администрацию Байдена раздражают. Ее гнев уже пролился даже на столь крупные державы как Китай и Индия. Американские официальные лица усилили давление, вынуждая их правительства принять санкционную стратегию Запада. Некоторые заявления Вашингтона прозвучали как прямая угроза", - указывает автор.Как отмечает Карпентер, "хамские" выпады Вашингтона на международном уровне не слишком эффективны. Так, угрозы администрации Байдена ввести санкции против Китая из-за отношений Пекина с Москвой "напугали" ряд стран Восточной Азии, однако они вовсе не капитулировали перед требованиями Вашингтона. "Наоборот, резкость США лишь укрепила их решимость сохранять по российско-украинскому конфликту нейтралитет. Южная Африка и другие страны Глобального Юга тоже сетовали на жесткое давление США и менять позицию отказались", - пишет он.По словам автора, с учетом длинного списка вторжений самого Запада в суверенные страны, неудивительно, что другие правительства видят в его позиции "хрестоматийный пример корыстного лицемерия". "Кроме того, американские лидеры переоценили и свои рычаги воздействия на страны за пределами геополитической орбиты Вашингтона: карательных мер против России те так и не поддержали. Это должно отрезвить руководство страны, но пока не похоже, что администрация и Госдепартамент поумнели. Наоборот, заносчивости и ощущения всевластия Вашингтону не занимать", - резюмирует Карпентер.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Брюссель всерьез рассматривает вариант отказа от российских нефти и газа. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794442137.html

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в мире, сша, россия, санкции в отношении россии, владимир путин, нато, генеральная ассамблея оон