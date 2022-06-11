https://ria.ru/20220611/sputnik-1794709281.html

Роскосмос нашел способ быстрее создавать аппаратуру для спутников

Роскосмос нашел способ быстрее создавать аппаратуру для спутников - РИА Новости, 11.06.2022

Роскосмос нашел способ быстрее создавать аппаратуру для спутников

Унификация оборудования для спутников позволяет в полтора раза ускорить поставки бортовой аппаратуры, этот подход уже применяется среди отечественных... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T03:09

2022-06-11T03:09

2022-06-11T05:09

наука

дмитрий рогозин

роскосмос

россия

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Унификация оборудования для спутников позволяет в полтора раза ускорить поставки бортовой аппаратуры, этот подход уже применяется среди отечественных разработок, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".В госкорпорации уточнили, что импортозамещение многие понимают исключительно как замену привозных комплектующих на отечественные. Однако не меньшее значение имеет унификация комплексов и блоков различных систем, отметили в пресс-службе.Такой подход позволяет при тиражировании заблаговременно отработанных технических решений не тратить длительное время на наземную экспериментальную отработку, как это делается сейчас, рассказали в "Роскосмосе".Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что основная задача, стоящая сейчас перед российской ракетно-космической отраслью – кратное увеличение орбитальной группировки. По его словам, только после достижения этой цели можно будет заняться разработкой новых двигателей и ракет.Как рассказали ранее РИА Новости в "Роскосмосе", для того, чтобы приоритет в финансировании отдать спутникостроению, может быть пересмотрена Федеральная космическая программа. В первую очередь работы будут касаться на метеорологических спутников и радиолокационных аппаратов дистанционного зондирования Земли. Кроме того, госкорпорация намерена запросить дополнительные бюджетные средства для ускорения создания новых космических аппаратов.

https://ria.ru/20220608/bak-1793912269.html

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дмитрий рогозин, роскосмос, россия