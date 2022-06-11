https://ria.ru/20220611/sputnik-1794709281.html
Роскосмос нашел способ быстрее создавать аппаратуру для спутников
Роскосмос нашел способ быстрее создавать аппаратуру для спутников - РИА Новости, 11.06.2022
Роскосмос нашел способ быстрее создавать аппаратуру для спутников
Унификация оборудования для спутников позволяет в полтора раза ускорить поставки бортовой аппаратуры, этот подход уже применяется среди отечественных... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T03:09
2022-06-11T03:09
2022-06-11T05:09
наука
дмитрий рогозин
роскосмос
россия
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Унификация оборудования для спутников позволяет в полтора раза ускорить поставки бортовой аппаратуры, этот подход уже применяется среди отечественных разработок, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".В госкорпорации уточнили, что импортозамещение многие понимают исключительно как замену привозных комплектующих на отечественные. Однако не меньшее значение имеет унификация комплексов и блоков различных систем, отметили в пресс-службе.Такой подход позволяет при тиражировании заблаговременно отработанных технических решений не тратить длительное время на наземную экспериментальную отработку, как это делается сейчас, рассказали в "Роскосмосе".Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что основная задача, стоящая сейчас перед российской ракетно-космической отраслью – кратное увеличение орбитальной группировки. По его словам, только после достижения этой цели можно будет заняться разработкой новых двигателей и ракет.Как рассказали ранее РИА Новости в "Роскосмосе", для того, чтобы приоритет в финансировании отдать спутникостроению, может быть пересмотрена Федеральная космическая программа. В первую очередь работы будут касаться на метеорологических спутников и радиолокационных аппаратов дистанционного зондирования Земли. Кроме того, госкорпорация намерена запросить дополнительные бюджетные средства для ускорения создания новых космических аппаратов.
https://ria.ru/20220608/bak-1793912269.html
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дмитрий рогозин, роскосмос, россия
03:09 11.06.2022 (обновлено: 05:09 11.06.2022)
Роскосмос нашел способ быстрее создавать аппаратуру для спутников
Роскосмос нашел способ в полтора раза быстрее создавать аппаратуру для спутников
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Унификация оборудования для спутников позволяет в полтора раза ускорить поставки бортовой аппаратуры, этот подход уже применяется среди отечественных разработок, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Он (новый подход, - ред.) позволяет, в полтора раза снизить сроки поставки бортовых систем при безусловном сохранении качества и надежности продукции. По этой технологии будут созданы новые КА "Гонец –М1", "Канопус - ВО", эскизное проектирование по которым уже завершается", - говорится в сообщении.
В госкорпорации уточнили, что импортозамещение многие понимают исключительно как замену привозных комплектующих на отечественные. Однако не меньшее значение имеет унификация комплексов и блоков различных систем, отметили в пресс-службе.
Такой подход позволяет при тиражировании заблаговременно отработанных технических решений не тратить длительное время на наземную экспериментальную отработку, как это делается сейчас, рассказали в "Роскосмосе
".
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
заявил, что основная задача, стоящая сейчас перед российской ракетно-космической отраслью – кратное увеличение орбитальной группировки. По его словам, только после достижения этой цели можно будет заняться разработкой новых двигателей и ракет.
Как рассказали ранее РИА Новости в "Роскосмосе", для того, чтобы приоритет в финансировании отдать спутникостроению, может быть пересмотрена Федеральная космическая программа. В первую очередь работы будут касаться на метеорологических спутников и радиолокационных аппаратов дистанционного зондирования Земли. Кроме того, госкорпорация намерена запросить дополнительные бюджетные средства для ускорения создания новых космических аппаратов.