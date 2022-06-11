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Россия предлагает США начать обсуждение договора на смену СНВ - РИА Новости, 11.06.2022
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Россия предлагает США начать обсуждение договора на смену СНВ
Россия предлагает США начать обсуждение договора на смену СНВ - РИА Новости, 11.06.2022
Россия предлагает США начать обсуждение договора на смену СНВ
Отсутствие контактов с Россией по проблемам стратегической стабильности после истечения действия Договора об СНВ не отвечает интересам самих США, Москва... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T01:51
2022-06-11T01:51
россия
сша
в мире
анатолий антонов
снв
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Отсутствие контактов с Россией по проблемам стратегической стабильности после истечения действия Договора об СНВ не отвечает интересам самих США, Москва призывает начать обсуждение этой темы уже сейчас, заявил в пятницу РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Через несколько лет - в 2026 году - он (Договор об СНВ) истечёт. Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет", - сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ в США, посвящённом Дню России.Российский дипломат выразил уверенность, что в данном случае "время не ждёт", и сторонам уже сейчас следует "начинать работать над тем, что придёт на замену".
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россия, сша, в мире, анатолий антонов, снв
01:51 11.06.2022
 
Россия предлагает США начать обсуждение договора на смену СНВ

Посол Антонов: Россия предлагает США "уже сейчас" начать обсуждение договора на смену СНВ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Отсутствие контактов с Россией по проблемам стратегической стабильности после истечения действия Договора об СНВ не отвечает интересам самих США, Москва призывает начать обсуждение этой темы уже сейчас, заявил в пятницу РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Через несколько лет - в 2026 году - он (Договор об СНВ) истечёт. Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет", - сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ в США, посвящённом Дню России.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
01:44
Посол России заявил о неготовности США к диалогу по стратстабильности
Российский дипломат выразил уверенность, что в данном случае "время не ждёт", и сторонам уже сейчас следует "начинать работать над тем, что придёт на замену".
 
РоссияСШАВ миреАнатолий АнтоновСНВ
 
 
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