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Россия предлагает США начать обсуждение договора на смену СНВ
Россия предлагает США начать обсуждение договора на смену СНВ - РИА Новости, 11.06.2022
Россия предлагает США начать обсуждение договора на смену СНВ
Отсутствие контактов с Россией по проблемам стратегической стабильности после истечения действия Договора об СНВ не отвечает интересам самих США, Москва... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T01:51
2022-06-11T01:51
2022-06-11T01:51
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Отсутствие контактов с Россией по проблемам стратегической стабильности после истечения действия Договора об СНВ не отвечает интересам самих США, Москва призывает начать обсуждение этой темы уже сейчас, заявил в пятницу РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Через несколько лет - в 2026 году - он (Договор об СНВ) истечёт. Отвечает ли национальным интересам США то, что у нас не будет контактов между военными, дипломатами по стратегической стабильности? Мне кажется, что нет", - сказал Антонов на торжественном приеме в посольстве РФ в США, посвящённом Дню России.Российский дипломат выразил уверенность, что в данном случае "время не ждёт", и сторонам уже сейчас следует "начинать работать над тем, что придёт на замену".
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россия, сша, в мире, анатолий антонов, снв
Россия предлагает США начать обсуждение договора на смену СНВ
Посол Антонов: Россия предлагает США "уже сейчас" начать обсуждение договора на смену СНВ