https://ria.ru/20220611/sneg-1794776196.html

В Магаданской области выпал снег

В Магаданской области выпал снег - РИА Новости, 11.06.2022

В Магаданской области выпал снег

Жители Магаданской области распространяют видео в социальных сетях засыпанных снегом поселков и дорожных перевалов, это лето они уже назвали "многоснежным". РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T15:48

2022-06-11T15:48

2022-06-11T15:48

общество

магаданская область

погода

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МАГАДАН, 11 июн – РИА Новости. Жители Магаданской области распространяют видео в социальных сетях засыпанных снегом поселков и дорожных перевалов, это лето они уже назвали "многоснежным".Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях во всех районах Магаданской области. Но с дождями резко понизилась температура воздуха. В континентальных районах региона еще несколько дней назад столбик термометра поднимался до +25 градусов по Цельсию, сейчас же местами опустился до ноля."Вечером солнце светило, а утром снега навалило. Это я на Штурмовском перевале, буду цепи надевать", - комментирует ситуацию один из авторов видео, дальнобойщик, оказавшийся во время июньского снегопада на перевале Штурмовой в Ягоднинском районе Магаданской области.По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни значительного потепления на Колыме не ожидается. На следующей неделе в регионе снова будут идти дожди.

магаданская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, магаданская область, погода