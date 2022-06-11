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В Магаданской области выпал снег
В Магаданской области выпал снег - РИА Новости, 11.06.2022
В Магаданской области выпал снег
Жители Магаданской области распространяют видео в социальных сетях засыпанных снегом поселков и дорожных перевалов, это лето они уже назвали "многоснежным". РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T15:48
2022-06-11T15:48
2022-06-11T15:48
общество
магаданская область
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МАГАДАН, 11 июн – РИА Новости. Жители Магаданской области распространяют видео в социальных сетях засыпанных снегом поселков и дорожных перевалов, это лето они уже назвали "многоснежным".Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях во всех районах Магаданской области. Но с дождями резко понизилась температура воздуха. В континентальных районах региона еще несколько дней назад столбик термометра поднимался до +25 градусов по Цельсию, сейчас же местами опустился до ноля."Вечером солнце светило, а утром снега навалило. Это я на Штурмовском перевале, буду цепи надевать", - комментирует ситуацию один из авторов видео, дальнобойщик, оказавшийся во время июньского снегопада на перевале Штурмовой в Ягоднинском районе Магаданской области.По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни значительного потепления на Колыме не ожидается. На следующей неделе в регионе снова будут идти дожди.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магаданская область, погода
В Магаданской области выпал снег
Жители Магаданской области делятся в соцсетях видео с засыпанными снегом поселками