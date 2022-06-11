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В Магаданской области выпал снег - РИА Новости, 11.06.2022
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В Магаданской области выпал снег
В Магаданской области выпал снег - РИА Новости, 11.06.2022
В Магаданской области выпал снег
Жители Магаданской области распространяют видео в социальных сетях засыпанных снегом поселков и дорожных перевалов, это лето они уже назвали "многоснежным". РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T15:48
2022-06-11T15:48
общество
магаданская область
погода
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МАГАДАН, 11 июн – РИА Новости. Жители Магаданской области распространяют видео в социальных сетях засыпанных снегом поселков и дорожных перевалов, это лето они уже назвали "многоснежным".Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях во всех районах Магаданской области. Но с дождями резко понизилась температура воздуха. В континентальных районах региона еще несколько дней назад столбик термометра поднимался до +25 градусов по Цельсию, сейчас же местами опустился до ноля."Вечером солнце светило, а утром снега навалило. Это я на Штурмовском перевале, буду цепи надевать", - комментирует ситуацию один из авторов видео, дальнобойщик, оказавшийся во время июньского снегопада на перевале Штурмовой в Ягоднинском районе Магаданской области.По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни значительного потепления на Колыме не ожидается. На следующей неделе в регионе снова будут идти дожди.
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общество, магаданская область, погода
15:48 11.06.2022
 
В Магаданской области выпал снег

Жители Магаданской области делятся в соцсетях видео с засыпанными снегом поселками

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗеленые листья деревьев под снегом
Зеленые листья деревьев под снегом - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Зеленые листья деревьев под снегом. Архивное фото
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МАГАДАН, 11 июн – РИА Новости. Жители Магаданской области распространяют видео в социальных сетях засыпанных снегом поселков и дорожных перевалов, это лето они уже назвали "многоснежным".
Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о ливневых дождях во всех районах Магаданской области. Но с дождями резко понизилась температура воздуха. В континентальных районах региона еще несколько дней назад столбик термометра поднимался до +25 градусов по Цельсию, сейчас же местами опустился до ноля.
"Вечером солнце светило, а утром снега навалило. Это я на Штурмовском перевале, буду цепи надевать", - комментирует ситуацию один из авторов видео, дальнобойщик, оказавшийся во время июньского снегопада на перевале Штурмовой в Ягоднинском районе Магаданской области.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни значительного потепления на Колыме не ожидается. На следующей неделе в регионе снова будут идти дожди.
 
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